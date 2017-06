Cérémonie de clôture des clubs, CLE de réussites Depuis 10 ans, l'association Coup de Pouce, en partenariat avec la Ville d'Ajaccio et l’Education nationale permet aux enfants qui y participent d’accéder à un parcours de réussite scolaire, quelque soit son environnement social ou familial. Cette année, de novembre 2016 à juin 2017, une centaine d'élèves ont participé aux différents ateliers du dispositif. Et c'est dans le cadre prestigieux du Palais Fesch que le maire leur remettra pour les féliciter, leur diplôme respectif.



Déjà 10 ans, bel anniversaire aux clubs !! La Ville d’Ajaccio, dès la fondation du Dispositif de Réussite Educative (DRE) en 2007 a eu la volonté de mettre en œuvre les clubs « Coup de pouce Clé » pour les enfants de CP présentant des signes de fragilités en lecture/écriture, puis se sont ajoutés les clubs « CLEM » pour les enfants de CE1, ayant encore besoin de soutien en lecture et écriture et de manière plus renforcée en mathématiques. Et enfin, pour encore renforcer son action de prévention de l’échec scolaire précoce, les CLA (clubs langage) pour les « petits parleurs » de Grande Section de maternelle.



Le DRE de la Ville d’Ajaccio, en partenariat avec l’Education Nationale et l’Association Coup de Pouce gère ce dispositif. Il s’agit donc de donner à l’enfant, au travers d’activités liant le travail au jeu, une envie d’apprendre à lire, de découvrir l’intérêt de la lecture, le goût des livres, celui de l’écriture et de l’expression orale. La motivation est un élément moteur de l’apprentissage à l’école, du plaisir d’apprendre. Ainsi, dans un cadre restreint de 5 enfants par clubs et en veillant à placer chaque enfant en situation de réussite, celui-ci retrouve confiance en lui, développe une meilleure estime de lui-même, trouve du plaisir et donne du sens aux apprentissages. Un enfant qui apprend à lire et à écrire est un enfant qui apprend à penser autrement.



Pour la 4ème année consécutive, la Ville d’Ajaccio poursuit l’expérimentation des clubs CLEM destinés aux élèves de CE1, présentant encore des fragilités, tant au niveau des apprentissages que de la construction de l’estime de soi, éléments indispensables à la réussite scolaire. Des jeux mathématiques ont été inventés par un chercheur, Jean-Pierre Leclerc, ceux de lecture et d’écriture par le professeur Chauveau, initiateur des clubs Coup de pouce. La Ville d’Ajaccio a investi dans des mallettes spécifiques destinées aux enfants.

Suite à une 1ère année fructueuse, la Ville d’Ajaccio a doublé son nombre de clubs CLA en les proposant à de nouvelles écoles maternelles.



Ces clubs de prévention précoce sont destinés aux enfants de grande section maternelle, le protocole de fonctionnement a été initié par le professeur Chauveau, qui s’est déplacé à Ajaccio le 3 avril dernier afin de rencontrer enseignants, animateurs et parents lors d’une conférence organisée par le DRE.



La participation des clubs « coup de pouce clé » au « Prix des Premières Lectures », concours national de littérature jeunesse.

L’abonnement mensuel pour chaque enfant au magazine Pirouette et Abricot (pour les plus petits).

Le partenariat mis en œuvre avec le palais Fesch-musée des Beaux-arts se poursuit avec succès. Des animateurs du musée se rendent régulièrement dans les clubs pour initier les enfants à l’art, qui s’exporte ainsi dans les quartiers; le résultat de leurs ateliers sur le thème Napoléonien sera mis en valeur le jour de la cérémonie. Une visite du Musée a été proposée à tous les parents, afin qu’ils soient au plus près des activités de leurs enfants, et découvrent ensemble les œuvres du Palais.



Remise des diplômes coup de pouce clé mercredi 21 juin 14h30 au Palais Fesch Lors de cette cérémonie de clôture des clubs, chaque enfant reçoit un diplôme validant ses efforts et ses progrès, un cahier de vacances et un cadeau surprise. Cette cérémonie se déroule au Palais FESCH dans le cadre de notre partenariat de travail.

Une pièce de théâtre mettant en scène les livres « Prix des Premières Lectures », travaillés durant 2 mois, sera offerte aux enfants, aux parents et aux invités.

1 796 C'est le nombre d'enfants suivis depuis 2007 par le Dispositif de Réussite Educative mis en place par la Ville d'Ajaccio

Clubs à succès soit plus du double de l’année passée (6 clubs): 2 CPC + 2 CLEM à Candia, 2 CPC à Salines 6, 1 CPC +1 CLEM aux JDE, 2 CPC + 1 CLA aux Cannes, 1 CPC + 1 CLEM à Saint-Jean3, 1 CLA à Loreto (70 enfants) 19 clubs fonctionnent depuis septembre 2016 : 10 CPC + 5 CLEM + 4 CLA (+ 316% par rapport à 2015 !) 2 CPC + 2 CLEM à Candia, 2 CPC + 2 CLEM à Salines 6, 1 CPC + 1 CLEM aux JDE, 3 CPC aux Cannes, 2 CPC à Saint-Jean3. (78 enfants)

1 Club CLA à Loreto maternelle, 1 CLA aux Cannes maternelle, 1 CLA à Candia, 1 CLA aux JDE : (20 enfants) :

Total des enfants : 98 enfants suivis chaque soir durant 1h30 après l’école. La demande de la part de l’Education Nationale et les besoins en matière de clubs sont exponentiels ; ainsi, nous avons mis en place en 2016 trois fois plus de clubs, afin de répondre au mieux à la demande et d’optimiser notre mission dans le cadre de l’égalité des chances à l’école.

