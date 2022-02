Cérémonie d’hommage au Préfet Claude Erignac 2022 Le dimanche 6 février 2022, la circulation ainsi que le stationnement seront réglementés dans le cadre de la cérémonie commémorative.





La circulation sera interdite à partir de 10h45, dans les voies ci-après :

- Cours Napoléon (portion comprise entre la rue du Docteur Pellegrino et la rue Sainte Lucie).



- Avenue Colonel Colonna d'Omano (portion comprise entre le Cours Napoléon, boulevard Jérôme et Barthélémy Maglioli).



- Rue Hyacinthe Campiglia (portion comprise entre la rue Sainte Lucie et l'avenue Colonel Colonna d'Omano).



- Rue Michel Bozzi (portion comprise entre la rue Sainte Lucie et l'Avenue Colonel Colonna d'Omano).

Dès lors que l'organisation de la cérémonie le rend possible, la circulation sera rétablie sur l'ensemble des voies.



Le stationnement sera également réglementé



- Cours Napoléon (portion comprise entre la rue du Docteur Pellegrino et la rue Sainte Lucie).



- Avenue Colonel Colonna d'Omano (portion comprise entre le Cours Napoléon, boulevard Jérôme et Barthélémy

Maglioli).

- Rue Hyacinthe Campiglia (portion comprise entre la rue Sainte Lucie et l'avenue Colonel Colonna d'Omano).

- Rue Michel Bozzi (portion comprise entre la rue Sainte Lucie et l'Avenue Colonel Colonna d'Omano). Le stationnement des véhicules de toute nature est interdit, à partir de 6h00, à l'exception de ceux des intervenants chargés de l'opération, dans les voies ci-après :(portion comprise entre la rue du Docteur Pellegrino et la rue Sainte Lucie).(portion comprise entre le Cours Napoléon, boulevard Jérôme et BarthélémyMaglioli).

Ci-joint, l’arrêté de police de circulation relatif à la cérémonie de commémoration de la mort de Monsieur le Préfet Claude Erignac. 22-0280 Cérémonie de commémoration Prefet Claude Erignac.pdf (958.5 Ko)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer