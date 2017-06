Cérémonie d'hommage à André Giusti et Jules Mondoloni samedi 17 juin 2017 Cirimonia d'uamghju à Giuti è Mondoloni, vennari u 17 di ghjungnu

Le 17 juin 1943 à l’actuel 50 cours Napoléon, devaient se réunir, clandestinement, des responsables de la Résistance. L’occupant, qui en a été informé, y envoie l’O.V.R.A., sa police politique, pour les appréhender. Une fusillade nourrie s’ensuit où tombèrent deux patriotes : André Giusti et Jules MondoIoni.





50 cours Napoléon. Ce Vendredi à 19 heures aura lieu la cérémonie en hommage à André Giusti et Jules Mondoloni 50 cours

Accueil Envoyer à un ami Imprimer