Célébrations de notre Dame de la Miséricorde A Madunnuccia patronne de la Ville d'Ajaccio Ritruveti u prugrama di i cirimonii pà a festa di a Madunnuccia u 17 è u 18 di marzu

Retrouvez le programme des célébrations de la Madunnuccia jeudi 17 mars et vendredi 18 mars 2022.



Jeudi 17 mars

21h00 Cathédrale d’Ajaccio

Procession vers la place Foch.

21h30 Devant la statue de la Madunnuccia

Aubade de l’orchestre de la Musique municipale.



Vendredi 18 mars

10h00 Cathédrale d’Ajaccio

Messe pontificale, présidée par Monseigneur François-Xavier Bustillo, Evêque d’Ajaccio pour la Corse.

Vœux des Magnifiques Anciens, prononcés par M. le maire et ses conseillers.

11h45 Place Foch

Concert de l’orchestre de la Musique municipale.

17h00 Cathédrale d’Ajaccio

Procession solennelle.



Cette cérémonie sera réalisée dans le strict respect des gestes barrières et des dispositions sanitaires en vigueur.

