Célébration de la Saint Vincent samedi 21 janvier Festa di a San Vicenti sabbatu u 21 di ghjinnaghju

Le 21 janvier prochain, les vignerons de l’AOP Ajaccio, en partenariat avec l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio, célébreront leur saint patron, St Vincent. Cette manifestation se déroulera pour la première fois à la citadelle d’Ajaccio où les seize vignerons seront présents pour faire valoir les atouts des différentes productions viticoles du territoire.



Une journée traditionnelle et festive

Cette journée débutera par une messe traditionnelle en la cathédrale Santa Maria Assunta à 16h suivie de la bénédiction du vin nouveau. Rappelons que la période de la St Vincent est considérée par les vignerons comme idéale pour démarrer la taille de la vigne, ainsi célébré Saint Vincent garantit une belle récolte aux vignerons.

La messe sera suivie d’une procession, emmenée par les confréries des compagnons du Sciaccarellu et les confréries religieuses de la région d’Ajaccio, elle rejoindra la citadelle d’Ajaccio où les vignerons proposeront une dégustation gratuite. Une belle occasion de rencontrer nos vignerons et de déguster les différents vins de l’AOP d’Ajaccio dans ce cadre emblématique.

Aux alentours de 20h30, la soirée se poursuivra dans une ambiance festive et musicale autour de mets cuisinés par Romain Aicardi de l’auberge Sole E Monte située à Cuttoli Cortichiato.



Une masterclass pour les professionnels

Pour la première fois, les vignerons de l’AOP ont souhaité organiser une masterclass destinée aux professionnels de la restauration et de l’hébergement.

Ces professionnels pourront ainsi découvrir les différentes spécificités des vins de l’AOP Ajaccio, grâce aux conseils du maître sommelier Raphaël Pierre Bianchetti.



Les vignerons présents

Clos d’Alzeto, Clos Carbuccia, Domaine Martini, Domaine A Peraccia, Domaine Pietrella, Tarra di l’Apa, Domaine de la Sorba, Domaine de Tremica, Clos Capitoro, Domaine Comte Peraldi, Clos Ornasca, Domaine Petra di Mela, Domaine de Pratavone, Clos Serpaggi, Domaine U Stiliccionu, Domaine de Vaccelli, Domaine Comte Abbatucci, Clos Vignarella, Clos Marinu, Domaine Monticeddu.



