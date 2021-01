Ce samedi 30 janvier, participez à la vente de galettes des Rois en faveur de l'association Inseme

« On ne fait jamais assez pour venir en aide aux enfants malades devant être soignés sur le continent et à leurs parents ». Pour s’être trouvé dans cette situation, les nombreux allers-retours, la recherche d’un logement, les coûts à supporter… Antoine Cecchi de L'artisan Dessert, sait de quoi il parle. « Maintenant que je peux faire quelque chose en retour, je le fais », explique l’artisan pâtissier dans un large sourire que l’on devine derrière son masque. Samedi matin 30 janvier devant la Halle Gourmande, l'artisan pâtissier proposera à la vente 200 galettes des Rois, entières ou en parts, pour soutenir la cause portée par l’association Inseme depuis plus de dix ans.



Cet autodidacte qui a ouvert L’artisan Dessert sur la Rocade il y a six ans, est parvenu à force de passion, de persévérance et de formations à créer une adresse bien connue et reconnue de la population ajaccienne. C’est aussi au cœur de la Halle Gourmande du marché d’Ajaccio place César Campinchi que les amateurs de bons produits peuvent acheter ses délicieuses pâtisseries et autres spécialités.