"Ce rêve bleu" une comédie musicale à vivre en famille

Ce vendredi au Palais des Congrès, venez assister à la comédie musicale Ce Rêve Bleu à l'occasion de la 7e édition de The Caldanicca Day. L'occasion de soutenir la lutte contre l'abandon des animaux de compagnie







La soirée a pour but de sensibiliser autour de l’abandon des animaux de compagnie.



VENDREDI 29 OCTOBRE // 18h00 // PALAIS DES CONGRES



Tarifs

-22 euros, tarif plein adulte

-17 euros, tarif réduit pour les – de 12 ans.

Présence d’une buvette sur place.

Passe sanitaire obligatoire

Snack et buvette



Tél. : 06 33 57 31 97

Billetterie et points de vente : www.corsebillet.co



Pour fêter la 7e édition the Caldaniccia day, le refuge de Caldaniccia en partenariat avec l’association des artistes propose un spectacle enchanteur : la comédie musicale « Ce rêve bleu ». L'histoire prend vie sous vos yeux vivez-là en famille ce vendredi 29 octobre à 18h00 au Palais des Congrès.La soirée a pour but de sensibiliser autour de l’abandon des animaux de compagnie.

