Ce matin : Présentation de la 2ème édition du Recycla Raid spécial Mezu Mare

La concrétisation de cette action de nettoyage ouverte aux citoyens est née de la rencontre entre Jonathan Curti et Christian Balzano, directeur du Grand Site, sur le plateau de l’émission Via Nova de France 3 Corse Via Stella intitulée « Sauvons la Méditerranée ».

Jonathan Curti, responsable de l’école de natation de Porticcio et président de l’association Recycla Corse a organisé le 1er mai 2018 sur la Rive Sud du golfe d’Ajaccio, une 1ère édition du Recycla Raid.

Le recycla raid est une épreuve sportive non compétitrice à but environnemental. Elle consiste à effectuer un parcours définit le long du littoral, sur le rivage ou dans l’eau, tout en ramassant des déchets. Cette manifestation comme le dit Jonathan est une épreuve qui vise à disparaître « à terme on espère que l’on n’aura plus besoin de ce genre d’initiative ».

Organiser une telle épreuve sur une île est un défi supplémentaire ! Les questions d’acheminement des personnes, du matériel et l’enlèvement des déchets sont à traiter en priorité. Ainsi le Syndicat mixte a fait appel à des partenaires qui ont d’ors et déjà répondu présent :

Recycla Corse : coordinateur de l'évènement

Corsica diving : mise à disposition d’une barge de 12 mètres pour l’enlèvement des déchets

Nave Va : acheminement des participants sur l’île

La prud’homie d’Ajaccio : participation des pêcheurs avec leurs embarcations

La Communauté d’agglomération du pays ajaccien : mise à disposition de camions benne et de sacs poubelle





Afin d’organiser au mieux l’évènement qui aura lieu le 5 janvier et d’échanger avec tous les partenaires, une matinée d’information dédiée à cet évènement a été proposée ce samedi 17 novembre dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets.

Labellisée par l’ADEME, l’évènement vise à informer en amont les citoyens, les partenaires et la presse afin de relayer cette initiative éco-citoyenne et ainsi d’étendre à d’autres participants ou partenaire.