Caroline Corticchiato et Pierre-Paul Rossini nommés Chevaliers de l'Ordre National du Mérite au titre de leur engagement dans la lutte contre la Covid-19 Caroline Corticchiato è Pierre-Paul Rossini numati Cavalieri di l'ordini Naziunali di u Meritu annant'à a prupusizioni di l'anzianu prifettu di Corsica

Sur proposition de l’ancien préfet de Corse Franck Robine, la deuxième adjointe au maire, Caroline Corticchiato et le Directeur général des Services de la Ville d’Ajaccio, Pierre-Paul Rossini, ont été élevés au rang de chevaliers de l'Ordre National du Mérite. Cette distinction a pour vocation de récompenser les

« mérites distingués et d’encourager les forces vives du pays ».



Alors que débute l’année 2021, une nouvelle promotion de l'Ordre national du Mérite a été annoncée au Journal officiel. 3884 personnes, réparties à parité égale hommes-femmes, sont distinguées. Crise sanitaire oblige, près de 63% des nouveaux décorés le sont au titre de leur engagement dans la lutte contre la Covid-19, comme l'a souhaité le Président de la République, Emmanuel Macron. C’est également le cas pour Caroline Corticchiato, deuxième adjointe au maire en charge de l’environnement et de Pierre-Paul Rossini, Directeur Général de Services de la Ville d’Ajaccio. Laurent Marcangeli n’a d’ailleurs pas hésité à souligner cette distinction lors du conseil municipal du 25 janvier : « je profite de cette occasion pour féliciter ma 2e Adjointe et mon Directeur Général des Services, pour qui 2021 débute sous les honneurs. En pleine crise, vous avez su mobiliser toute votre énergie au service des autres et ce n’est que juste récompense de tout ce travail abattu. » En effet, les dispositifs déployés par la Ville et la CAPA ont permis de répondre très rapidement aux urgences sociales provoquées par la pandémie.



Parmi eux, le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays Ajaccien (CIAS) a été en première ligne pour tenter d’amortir la crise sociale due au confinement. Les équipes se sont très vite mises en ordre de marche. Les agents ont identifié les problèmes les plus importants et ont déployé des solutions sans attendre de consigne nationale, ni même de cadre juridique. Elles ont parfois même pris le relais des associations qui se trouvaient en difficulté pour effectuer des distributions d’aide alimentaire. Caroline Corticchiato, à l’époque vice-présidente du CIAS, peut en témoigner : « L’annonce de cette distinction m’a beaucoup émue. Non pas parce qu’elle m’est décernée mais parce qu’elle met en lumière le travail accompli avec abnégation par tout un secteur qui a su s’adapter durant une période difficile. J’ai une pensée pour les équipes de terrain, les personnels communaux et les agents du CIAS qui ont tout mis en œuvre pour préserver ce lien social si précieux. Un grand merci aux travailleurs sociaux, aux associations et aux bénévoles qui ont redoublé d’efforts durant ces longues semaines. »



Quelques chiffres-clés pour mieux comprendre l’action du CIAS en plein cœur de la crise



L’accueil téléphonique :

Afin de pouvoir répondre au mieux aux demandes, le CIAS est resté joignable par téléphone 7j/7 et sur de larges amplitudes horaires. Une astreinte était mobilisée 24/24 et 7/7 pour les urgences. Plus de 1300 appels ont été recensés. Une très large majorité de ces appels concernait des demandes d’aides alimentaires (70%).



Les interventions :

Le service portage de repas



Durant ces quelques semaines, le CIAS a livré 5713 repas auprès de seniors ou de personnes handicapées. À titre de comparaison, au mois d’avril 2019, 2646 repas ont été distribués contre 3141 en 2020 (+496). Il a enregistré 16% de demandes supplémentaires.



Les paniers de la solidarité

370 paniers ont été distribués. Le CIAS a enregistré 6% de demandes supplémentaires.



Les cartes alimentaires et colis alimentaires

Une centaine de carte à été distribuée par les assistantes sociales.

900 colis distribués (don de producteurs locaux) et plusieurs dizaines d’orientations effectuées auprès de nos partenaires.



Accompagnement social

Les personnes inscrites sur la liste des personnes vulnérables ont été contactées régulièrement (+ de 300 appels passés).

Les séniors adhérents à nos services (environ 1200 personnes) ont été́ contactés par mails, sms et messages pour leur transmettre des informations utiles.

- Contacts et suivis des familles bénéficiant de l'épicerie éducative (environ 100 familles) ;

- Accompagnement à distance des demandes liées à l'ouverture ou au maintien des droits (CAF, CDC, Pôle Emploi, sécurité sociale, ...). Le CIAS a accompagné près d’une centaine de démarches diverses.

- Contacts avec les partenaires notamment associatifs et de la CDC, pour venir en soutien ou en complément de l'accompagnement déjà réalisé par ces structures.

- Domiciliation : récupération et remise du courrier aux personnes domiciliées au CIAS tous les jeudis.



La nomination de Pierre-Paul Rossini au grade de Chevalier de l'Ordre national du Mérite consacre également l’ensemble des dispositifs opérationnels qu’il a su mettre en place dans la lutte contre la pandémie, mais c’est en vertu de l’ensemble de sa carrière qu’il est félicité.



Dans l'ombre, les hauts-fonctionnaires territoriaux comme Pierre-Paul Rossini interviennent pour vérifier la faisabilité technique d'un projet, sa capacité à s'inscrire dans la réglementation et la bonne tenue de son organisation. En plein cœur de la crise, alors que certains agents municipaux travaillent « en présentiel », d’autres en télétravail, le DGS de la Ville d’Ajaccio a mis en route un véritable plan d’actions pour assurer le service public, tout en garantissant la protection du personnel communal : prise en charge des enfants de soignants dans les écoles, distribution de masques en boîtes aux lettres, coordination de citoyens bénévoles, solidarité avec les structures médico-sociales en activité… Pierre-Paul Rossini s’est impliqué personnellement dans la gestion des masques, en faisant en sorte que la Ville assure la distribution des stocks dont elle disposait auprès des hôpitaux, des centres de rééducation, des médecins et infirmiers libéraux, des ambulanciers… C’est sous sa responsabilité les services de la Ville ont organisé la distribution nominative de 80 000 masques en tissus à l’ensemble des Ajacciens, directement dans leur boîte aux lettres. Enfin, il a piloté les phases de déconfinement progressif : désinfection du mobilier urbain, réouverture des écoles avec l’application stricte du protocole national, redémarrage des marchés alimentaires, application de la réglementation des accès aux espaces publics, aux plages…



Pierre-Paul Rossini est donc « sur tous les fronts », mais toujours présent aux côtés de ses agents déployés sur le terrain, fidèle aux valeurs qui l’ont toujours animées, tout au long de sa carrière. Titulaire d’une maîtrise en sciences économiques de l’Université Paris I, suivi d’un DESS économie de la Santé Université de la Sorbonne, c’est en 1985 qu’il est recruté en tant que Directeur d’EHPAD à Breteuil-sur-Noye, avant de devenir Directeur adjoint du Centre hospitalier de Neuilly-sur-Seine, en 1987. Cinq ans plus tard, c’est à Ajaccio où il est né qu’il décide de rentrer, en tant que Directeur adjoint de l’Hôpital de la Miséricorde. Son expérience importante l’a très vite conduit à embrasser de prestigieuses fonctions : Secrétaire Général du Département de la Corse du Sud de 2002 à 2007, Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Castelluccio jusqu’en 2012, Directeur Général Adjoint Affaires Sociales du Département de la Corse du Sud…, avant d’être appelé par le maire d’Ajaccio, Laurent Marcangeli, en 2014. Au cours de l’exercice de ses fonctions hospitalières, au-delà de ses responsabilités de direction, il s’est plus particulièrement investi en faveur de l’amélioration de la prise en charge des personnes fragiles (filière gériatrique et psychiatrique). Ses actions à l’égard des publics en difficulté se sont poursuivies sur des problématiques essentielles : aide sociale à l’enfance, précarité, lutte contre le handicap, prise en charge des personnes âgées en institution ou à domicile…. C’est dans ce cadre qu’il contribué aux travaux de l’ODAS (Observatoire National de l’Action Sociale), qui analyse l’action des collectivités locales et des institutions territoriales en matière de cohésion sociale pour le compte de l’Assemblée nationale et du Sénat.



Tout au long de sa carrière, et malgré de lourdes responsabilités qui supposent un agenda particulièrement chargé, Pierre-Paul Rossini s’est toujours impliqué dans de nombreuses autres fonctions de représentations professionnelles :

1988/1992 Membre du Bureau national du Syndicat National des Cadres Hospitaliers ;

1989/1992 Vice-Président du Syndicat National des Cadres Hospitaliers ;

1992/2002 Secrétaire Régional du Syndicat National des Cadres Hospitaliers ;

2007/2012 Délégué Régional de la Fédération Hospitalière de France.



Ses excellents états de services, son sens du service public et ses évaluations successives dans les différents postes occupés, lui ont permis d’accéder au grade d’administrateur général. Le 30 janvier 2021, Pierre-Paul Rossini cédera son fauteuil de Directeur Général des Services à Charles Dominici, après plus de 7 ans passés aux côtés de Laurent Marcangeli, qui lui a rendu un hommage appuyé lors du dernier conseil municipal, en mettant en avant : « ses qualités d’écoute, sa disponibilité, ses compétences, son sens des responsabilités et sa grande maîtrise des dossiers »… sans oublier l’amitié qui les lie aujourd’hui et pour longtemps.



