Carnavali d'Aiacciu : focus sur la troupe "Exotica Danse"

Le 15 avril prochain, retrouvez la troupe artistique Exotica Danse, spécialisée dans les danses et musiques à thème brésilien, africain, antillais, orientale et bien d'autres !



Cette troupe regroupe des professionnels de la musique et de la danse de tous horizons, proposant des chorégraphies riches et diversifiées. Alors, prêts à être transportés ?

