Carnavali d'Aiacciu : focus sur l'association "The Height - Ajaccio" À l'occasion du grand retour du Carnaval d'Ajaccio le 15 avril prochain, plus de 400 artistes d'un corso composé de 20 troupes animeront les rues ajacciennes, parmi elles, les « freerunner » de The Height - Ajaccio !



Tels des « Yamakazis », ces sportifs sont adeptes du « Parkour » : une activité physique consistant à se déplacer en milieu urbain ou naturel via une méthode alliant course, passements d'obstacles, sauts, escalade....Et laissant place à des mouvements et acrobaties impressionnants.



Le but de cette association ajaccienne crée en 2014 est d'initier les jeunes à cette nouvelle discipline sportive qu'est le parkour de manière encadrée et sécurisée.



À seulement 23 ans, le président de l'association Luca Palmas transmet son savoir aux jeunes adeptes de cette discipline afin de réaliser des acrobaties dans de bonnes conditions.



Avec 64 inscrits, l'association ne cesse d'attirer les passionnés.



Prochaine étape pour le jeune athlète ajaccien, la participation au Carnavali d'aiacciu le 15 avril prochain par la suite aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris, où le "Freerun" sera présenté en sport de démonstration.





