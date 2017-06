Carnavali d'Aiacciu - Concours des plus beaux déguisements Cuncorsu di u più bellu travistimentu da vince i rigali ufferti da i nostri partinarii.

A l'occasion du Carnaval d'Aiacciu les 1er et 2 juillet 2017, envoyez-nous une photo de vous déguisé et gagnez, peut-être... un des nombreux lots offerts par nos partenaires.



Election des plus beaux déguisements

Carnavali d’Aiacciu

Envoie-nous une photo de toi déguisé



Si vous avez entre 4 et… 99 ans et que pour vous il n’y a pas d’âge pour faire la fête, envoyez-nous votre photo en costume prise lors du Carnavali d’Aiacciu qui aura lieu du 1er au 2 juillet 2017.

Les photos devront être envoyées au plus tard le 18 août 2017 à 18h00. • Soit par courrier, soit en déposant la photo à l’accueil de l’Hôtel de Ville, rue Antoine Serafini 20304 Ajaccio - BP 412, sous enveloppe à l’attention du Service Communication.

• Soit en l’envoyant par mail à l’adresse du service Communication de la Ville d’Ajaccio :

1 seule photo par personne est autorisée, celle-ci devra comporter au dos, le nom, le prénom, la date de naissance et l’adresse postal et/ou électronique, le téléphone (facultatif) du participant.

Toutes les photos seront publiées sur le site Internet de la Ville d’Ajaccio



Les lauréats recevront les prix suivants selon les catégories offerts par nos partenaires :



Catégorie 4-11 ans



Catégorie 12-20 ans



Catégorie 21-99 ans



Cartes cadeaux Fnac

Places pour des spectacles culturels à l’Espace Diamant

Places de cinéma Ellipse



Règlement du jeu-concours des plus beaux déguisements

