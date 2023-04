Carnaval 2023 - Remerciements A Cità d'Aiacciu voli ringrazià u publicu vinutu assai numarosu pà fistighjà à carnavali !

La Ville d’Ajaccio tient à remercier chaleureusement le public venu en nombre faire la fête ! Les enfants pour leur sourire et leur joie partagée... 🫶🏻



🤝🏻 Les communes et entreprise partenaires pour leur grande implication : Afà, Appietto, Peri, Sarrola-Carcopino, Valle-di-Mezzana, Bastelicaccia, Sartène, Air Corsica.



👉🏻 Les agents de la Ville, CAPA, Office intercommunal de tourisme du pays ajaccien et l'ensemble des prestataires pour leur professionnalisme. L'investissement des bénévoles pour leur engagement et leur aide précieuse. Le SDIS 2A ( page officielle ), la SNSM Ajaccio, Police Nationale et Municipale, la Protection Civile de Corse et les services de la Préfecture de Corse et de Corse-du-Sud.



🚆⛴ Les transports Muvistrada, Muvimare et Chemin De Fer De La Corse pour le renfort et la gratuité de leurs rotations.



🎉 La société Nice festivités et son représentant Cedric Pignataro.



👏🏻 Tous les artistes pour leurs performances exceptionnelles et leur créativité :



L'associu di l'amichi di i musicanti aiaccini

2ème Régiment des chasseurs à pied de la garde d'Ajaccio

Exotica Danse

Creacirque Cirque

Artistic

Kyrnos Events

Point de Suspension

Bastia Blueband

La Cie La Cible

The-Height-In-Aiacciu

L'école de danse « I Stellini »

Cie des Légendes

Samb'Ava di Corti

Abc des arts 2a

La 20ème Légion

Grupo Dos Bombos Portugueses Emigrantes D'Ajaccio

Accueil Envoyer à un ami Imprimer