Capitale européenne de la Culture 2028 : Ajaccio accueille la Ville de Bastia pour soutenir sa candidature Capitali aurupeana di a Cultura 2028 : Aiacciu accogli a Cità di Bastia pà sustena a so candidatura



Ce jeudi 29 septembre, Stéphane Sbraggia a reçu la Ville de Bastia, représentée par son maire, Pierre Savelli, afin de soutenir sa candidature au titre de « Capitale européenne de la Culture » en 2028. En effet, en 2022, la municipalité a répondu à un appel à candidature publié par le ministère de la Culture et de la Communication, afin de prétendre au prestigieux label* décerné par 11 experts issus de la Commission Européenne, du Conseil Européen et du Parlement européen. À ce jour, une dizaine de villes françaises sont dans la course.





Fédérer toutes les forces culturelles du territoire Ce projet porté par la Ville de Bastia se construit main dans la main avec les villes et communes de la Corse toute entière. Pour faire la différence face aux autres villes françaises en compétition, elle mise sur l’identité et les contrastes de notre île, tout en faisant valoir son histoire, marquée par la place centrale de l'art et de la culture, son héritage et ses valeurs. Au travers de nombreux ateliers de travail organisés partout en Corse, le but est, dans un premier temps, de définir tous ensemble les contours du projet culturel de la candidature de « Bastia-Corsica 2028 ». Une occasion unique de fédérer toutes les forces culturelles du territoire.

Héritages et mémoires d’Ajaccio Au cours de la journée, au cœur de la Citadelle, les Villes d’Ajaccio et de Bastia vont pouvoir échanger autour d’un atelier mené par plusieurs experts en patrimoine et artistes, intitulé “Nos communs : héritage et mémoire, entre migrations et diaspora”. Parmi les sujets abordés aujourd'hui, des questionnements sur la notion de patrimoine, de sentiment d’appartenance, de transmission, mais aussi du flux migratoire des corses de par le monde. Des thèmes particulièrement pertinents pour la Ville d’Ajaccio, compte tenu de la richesse de son patrimoine (matériel et immatériel) et de la présence importante de vestiges sur son sol, provenant de périodes et d’influences différentes.



Bravo aux équipes de la Ville de Bastia pour leur engagement !



* Lancé en 1985 par l’Union européenne, le titre de « Capitale européenne de la culture » récompense chaque année une ville qui déploie une programmation culturelle exceptionnelle. Les bénéfices attendus sont un renforcement du rayonnement international des villes sélectionnées, la valorisation de l’image de la ville auprès des citoyens, le renforcement des capacités et de la visibilité de leur secteur culturel, une sensibilisation et un accès à la culture favorisés, ainsi que la stimulation du tourisme culture.





