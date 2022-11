Canzoni corsi in i ciucciaghji municipali U cantu ferma una manera ludica assai pà amparà una lingua.



L’elettu è cantadori Christophe Mondoloni è l’eletta à a zitellina Annie Costa, ani compiu stu 24 di nuvembri, a so ghjirata di tutti i ciucciaghji aiaccini à « i Puppunelli » ind’u quartieru di i salini. Sò stati accumpagnati ind’i strutturi da Monique Santoni, animatrici di u sirviziu lingua è cultura corsa è veru mutori pà amparà i canzoni corsi à tutti sti zitelli. Tutta sta squatra festiva hè stata accolta à a ciucciaghja « i Puppunelli » da Madama Santoni Michèle à capu di a Dirizzioni di a zitellina, da a so dirittrici Marie Catherine Brigato è tutti i mammarelli.

I zitellucci ani avutu u piacè di cantà è sciaccamanà incù Christophe Mondoloni è Monique Santoni, tutti i canzoni ch’elli ani amparatu dipoi u principiu di l’annata : « Mì chì piove », « U cervò », « Papa papagallu », « A capra », « O ciucciarella », « Bella ciao », « Babbucciu Natale »… Ci n’hè statu ancu pà u parsunali incù « Furtunatu » ! Appuntamentu hè statu pigliatu pà un’antra ghjirata nanzu à l’istati ! Forsi ghjunghjarà à spiccera pà l’incantu di tutti sti zitellucci.





