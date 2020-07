Canicule et fortes chaleurs : Préparez-vous, Protégez-vous ! Attenti à i caldamoni ! tinitivi contu !

Le plan national canicule (PNC) prévoit les actions à mettre en œuvre pour prévenir et limiter les effets de la canicule sur la santé des travailleurs. Des mesures de prévention simples et efficaces sont à anticiper. Ces mesures sont complémentaires des règles d’hygiène et de prévention de la transmission du Covid-19, notamment le distanciation physique, l’hygiène des mains et le port d’un masque grand public.



Retrouvez toutes les informations et les directives sur le site du gouvernement.





