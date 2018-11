Candidatures pour l'élection du Conseil Municipal des Jeunes d'Ajaccio

Plus qu'un mois avant les élections du CMJ d'Ajaccio, les fiches de candidatures réservées aux moins de 25 ans non scolarisés, sont en ligne et téléchargeables depuis cet espace ou sur www.ajaccio.fr rubrique Conseil Municipal des Jeunes.



Rappel du règlement de candidature:

Tout jeune de moins de 25 ans résidant principalement à Ajaccio, salarié ou non, à la recherche d'emploi, étudiant, issu du monde associatif est éligible au poste de Conseiller Municipal des Jeunes d'Ajaccio.



Déroulement des candidatures:

Après examen des candidatures, le jury convoquera tous les candidats pour un ultime entretien.

4 conseillers et 4 conseillères seront alors désignés et siègeront pendant 2 ans au CMJ d'Ajaccio.



Les candidatures sont à retourner impérativement avant le 20 novembre à l'adresse e-mail suivante: f.dubernet@ville-ajaccio.fr - infoline: 07 61 44 78 50