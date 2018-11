Candidatures 18/25 ans pour l'élection du Conseil Municipal des Jeunes d'Ajaccio I candidaturi pà l'alizzioni di u cunsigliu municipali di i ghjovani sò da tilicargà

Candidature à télécharger pour les 18/25 ans



Les candidatures 18/25 ans sont en ligne ! Plus qu'un mois avant les élections du CMJ d'Ajaccio, les fiches de candidatures réservées aux moins de 25 ans non scolarisés, sont en ligne et téléchargeables depuis cet espace ou sur www.ajaccio.fr rubrique Conseil Municipal des Jeunes.



Rappel du règlement de candidature:

Tout jeune de moins de 25 ans résidant principalement à Ajaccio, salarié ou non, à la recherche d'emploi, étudiant, issu du monde associatif est éligible au poste de Conseiller Municipal des Jeunes d'Ajaccio.



Déroulement des candidatures:

Après examen des candidatures, le jury convoquera tous les candidats pour un ultime entretien.

4 conseillers et 4 conseillères seront alors désignés et siègeront pendant 2 ans au CMJ d'Ajaccio.



Les candidatures sont à retourner impérativement avant le 20 novembre à l'adresse e-mail suivante: f.dubernet@ville-ajaccio.fr - infoline: 07 61 44 78 50 Fiche candidature CMJ 18-25ans.pdf (188.87 Ko)



L'élection du CMJ se déroulera le jeudi 6 décembre de 9h30 à 17h dans les établissements suivants : collège et lycée Fesch : 3 bureaux (n°1 - 2 - 3)

collège et lycée Laetitia B. : 3 bureaux (n°4 - 5 - 6)

collège et lycée Saint Paul : 3 bureaux (n°7 - 8 - 9)

collège Padule: 2 bureaux (n°10 - 11)

collège A. Giovoni : 2 bureaux (n°12 - 13)

lycée professionnel J. Antonini : 1 bureau (n°14)

lycée professionnel Finosello : 1 bureau (n°15)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer