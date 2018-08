Candidature chargé de mission de Service Civique U sirviziu publicu hè fattu pà i ghjovani trà 16 è 25 anni, è ancu 30 anni pà quelli tocchi d'infirmità, chì si volini impignà

Envie de vous rendre utile ? Trouvez votre mission grâce au service civique !



Le Service Civique s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Indemnisé 580 euros par mois, il permet de s'engager sans condition de diplôme dans une mission d'intérêt général au sein d'une association, d'un établissement public, d'une collectivité...En France ou à l'étranger et dans 9 domaines d'action : solidarité, environnement, sport, culture, éducation,santé, intervention d'urgence, mémoire et citoyenneté, aide humanitaire

Depuis 2016, ce dispositif animé par la Mission Citoyenneté représente une belle expérience, permettant à la Collectivité de réaliser des projets innovants avec les jeunes. En ce qui concerne les jeunes volontaires cette expérience permet d'élargir leur champ relationnel et professionnel dans une démarche active et positive.



MISSION :

La Mairie propose 5 postes pour 5 jeunes volontaires de 16 à 25 ans en Mission de Service Civique sans condition de diplômes sur 24 heures hebdomadaires jusqu'en Juin 2019.



OU? :

Mission Citoyenneté, DGA Développement social, culturel,sportif et Vie des Quartiers 3 Rue Michel Bozzi à Ajaccio 20000



POURQUOI?

Missions centrées sur le lien interculturel, intergénérationnel et l'accès à la culture; Prévention des conduites à risques chez les jeunes.



INDEMNITE : 580 Euros Mensuels



Pour candidater contactez Madame Lovichi au 0495517664 ou au 0650291920

