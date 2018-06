Campagne de Fleurissement été 2018

Eccu a campagna d'istati pà fiuriscia a cità

Le fleurissement constitue un véritable enjeu d’embellissement du cadre de vie pour tous les ajacciens. Il se décline en deux campagnes de plantation été / hiver.

Retardée par une météo des plus capricieuse, la campagne d’été 2018 de la ville d’Ajaccio va prochainement débuter.

Les équipes des espaces verts sont actuellement à pied d’œuvre pour préparer le terrain. De leur coté, les agents de la pépinière réceptionnent près de 11 000 plantes (plantes à massif, vivace et arbuste) et les entretiennent avant leur plantation.