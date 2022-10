Caldaniccia Day 2022 les 28 et 29 octobre au Palais des Congrès 8e édition du Caldaniccia Day les 28 et 29 octobre 2022 au Palais des congrès.







Cette année encore l'association Bellearte, organise le tant attendu Caldaniccia Day les vendredi 28 et samedi 29 octobre 2022 au palais des congrès d'Ajaccio



Le Caldaniccia Day, c'est un super week-end en perspective avec loto, concert, concours enfants, karaoke etc...



Retrouvez le programme complet sur le compte Facebook "Caldaniccia Day"



N'oubliez pas de réserver vos places :

- pour le Karaoké sur corsebillet.co

- pour le loto au 06 33 57 31 97

- pour les galas de danse les places seront en vente sur place.

