Caldaniccia Day 2018 les 7 et 8 avril L'associu Ballearte incù u rifugiu di a Caldaniccia urganizeghjani una duminicata à prò di l'animali

L’association Ballearte en partenariat avec le Refuge de Caldaniccia

souhaite sensibiliser le public sur les nombreux abandons qui touchent notre

Ile chaque année. Le refuge qui accueille ces malheureux est saturée et ne

peut plus faire face à cette situation. De plus les frais vétérinaires

augmentent chaque année pour atteindre un chiffre proche des 40 000 €.





Un week-end destiné à soulever des fonds

Les visiteurs auront l’occasion de rencontrer les responsables du refuge. Ces

amoureux des animaux seront là pour sensibiliser les adoptants sur tout ce

qu’implique l’accueil d’un animal chez soi.

Amour, présence, soins et nourriture… Le futur maître devra prendre en

compte tous ces critères avant de jeter son dévolu sur son compagnon.

Au programme de ce week-end :

Un après-midi destiné aux enfants avec deux galas de danse et un spectacle

gratuit suivi de la remise des prix du concours de dessins qui a été organisé

en amont du festival afin de sensibiliser les plus jeunes au respect des

animaux.

Une grande soirée de gala avec Kamel humoriste marseillais et en concert

« ERAMU IN CANTU » avec Paul Mancini et Christophe Mondoloni, puis le

dimanche un grand loto avec de nombreux lots à gagner.

Toutes ces animations sont destinés à récolter des fonds au profit du refuge

de Caldaniccia. Le public pourra également faire un don ou adhérer au

Refuge.



Samedi 7 avril :

- 12 h 00 – Ouverture des portes

- 12 h 30 – Spectacles de danse avec :

« La Palestra », « Ajaccio Twirling Club »,



Stands à la disposition du public :

- stand d’information sur le refuge

- dons/adhésions



- 15 h 00 – Spectacle gratuit pour les enfants « Yu et la tortue qui avancent, avancent »

- 16 h 00 – Remise des prix du concours de dessin. Le dessin gagnant sera imprimé sur une toile et affiché sur les murs du Refuge

- 21 h 00 – Grande Soirée de Gala



Dimanche 8 avril :

- 14 h 00 – Ouverture des portes

- 15 h 00 – Début du Loto

- 7 parties

- 3 parties gratuites réservées aux enfants

- 2 super parties

De nombreux lots à gagner : Téléviseur,

voyages, bon d’achat, bon repas, paniers

garnis, courts séjours etc…



Buvette et restauration sur place



Contact : Christine Montagono Tél : 06.16.02.54.80

Mail : ballearte@hotmail.fr



