Caffè-discursata cù l'agenti di a CAPA Una discursata in lingua corsa hè stata urganizata cù l'agenti di a CAPA.



Ringraziemu à Michel Mattei (u Dirittore di a DSI), à Pierre Jean Poggiale è à Carole Orsoni (di a Furmazione) d'avè invitatu u sirviziu LCC di a Cità d'aiacciu pà participà à una stonda di discursata in lingua corsa cù l'agenti di a CAPA. In tuttu, funu una quarantina à participacci, à pruvassila, à parlà, à sente è à risponde di sì par truvacci prestu una prossima volta...in lingua corsa !



