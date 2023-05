Café citoyen du Vazzio : Foire aux questions I caffè citatini sò lochi di scontru trà l'abitanti di i quartieri, l'eletti è i dirittori di i sirvizii di a Cità d'Aiacciu è di a CAPA. À chì semi pà u Vaziu ?

Les Cafés Citoyens fournissent l’occasion d’échanges privilégiés entre les habitants des quartiers et les élus, ainsi que les directeurs des services de la Ville et de la Communauté d’agglomération du Pays ajaccien. Retour sur les questions et les réponses qui ont été apportées lors du Café Citoyen organisé au Vazzio.



Foire aux questions 1/ : Est-il prévu de créer dans le quartier des structures d'accueil pour les habitants, afin de leur proposer des activités ludiques, culturelles et sportives ?

La municipalité étudie la possibilité d’ouvrir une maison de quartier. Le projet nécessite au préalable l’acquisition de locaux adaptés à cette activité et aux normes ERP (établissement recevant du public).

Cependant, la Ville propose tout au long de l’année diverses offres d’activité culturelles, ludiques et sportives dans les structures telles que : les maisons de quartier (Salines, Cannes et Saint Jean),

les centres de loisirs (ALSH),

les médiathèques et bibliothèques de : Sampiero, Saint Jean, Cannes, Jardins de l’Empereur, Mezzavia, et la bibliothèque patrimoniale Fesch Retrouvez plus d’informations dans notre rubrique : https://www.ajaccio.fr/Actualites-des-Mediatheques_r310.html



Par ailleurs, le « Bibliobus » sera prochainement mis en place sur le secteur avec deux arrêts, le premier au niveau du city stade de la résidence du Vazzio, le second à proximité de l’arrêt de bus « Vazzio » (plus d’informations à venir sur ajaccio.fr).



La Direction des Sports de la Ville propose également une offre d’activités multi-disciplinaires par le biais de l’Ecole Municipale des Sports le mercredi et durant les vacances scolaires.

Retrouvez plus d’informations dans notre rubrique dédiée : https://www.ajaccio.fr/Ecole-Municipale-des-Sports-E-M-S_a46.html



2/ Un relais social serait également intéressant. Quelle solution pourrait être apportée dans ce domaine ?

Une concertation va être entreprise avec le Centre Intercommunal d’Action Social (CIAS) afin d’évoquer la possibilité d’établir des permanences ponctuelles d’assistante sociale sur le secteur.



3/ En ce qui concerne la petite enfance, à qui faut-il s’adresser pour réaliser certaines démarches, comme une demande d'inscription en crèche ou d’une assistante maternelle ?

Pour tout renseignement concernant les crèches, vous pouvez contacter la Direction de la Petite Enfance de la Ville au 04 95 23 39 63.

Pour tout renseignement concernant l’assistance maternelle, vous pouvez contacter le Centre de protection maternelle et infantile d’Ajaccio (PMI) au 04 95 29 14 11.



4/ Le secteur connait des difficultés dans le domaine des transports en commun. Peut-on espérer une amélioration ? La mise en place d’un transport à la demande ne pourrait-il pas être envisagé ?

Une étude d’optimisation des transports publics est en cours, la mise en place d’une navette « Aiaccina » ou des transports à la demande sont envisagés.

Un terminus de bus sur le secteur Savanna-Cavone sera prochainement mis en place pour une période expérimentale de 12 mois (pour tout renseignement, veuillez contacter l’Agence commerciale Muvistrada - 75 Cours Napoléon, 20000 AJACCIO - tel : 0 800 00 04 00).



5/ On constate une vitesse souvent excessive des véhicules dans le sens montant entre le giratoire de Corse Azur et celui du Vazzio. De plus, nous assistons quotidiennement à des rodéos nocturnes sur le secteur Campo. Qu’est-il prévu pour remédier à ces problèmes ?

Les acteurs institutionnels que sont l’Etat, la Collectivité de Corse et la Ville sont informés de la situation et explorent les possibilités d’aménagements, néanmoins complexes, afin d’y remédier. Par ailleurs, la Direction Départementale de la Sécurité Publique procède régulièrement à des contrôles sur cette portion de la route territoriale n°21.



6/ La portion située entre l’immeuble « Genovese » et le stade de l'ACA, route du Vazzio, connaît également un problème de vitesse excessive de la part de certains conducteurs. Quelles sont les solution que la Ville d’Ajaccio peut apporter ?.

La RD503, « Ancienne Route de Sartène », est située hors agglomération. Elle est par conséquent à la charge de la Collectivité de Corse que nous informerons afin d’envisager des aménagements adaptés et, notamment, la remise en fonction du panneau lumineux "50km/h" actuellement hors d’usage. Nous informons également la Direction Départementale de la Sécurité Publique pour que des opérations de contrôle de vitesse aléatoire soient menées.



7/Le rond-point du Vazzio n’est pas assez sécurisé, en particulier pour les piétons. Serait-il envisageable d’installer un radar ou de procéder à des aménagements afin de réduire la vitesse, souvent excessive, des véhicules qui s’y engagent ?

La route départementale n°503 est gérée par la Collectivité de Corse, l’information sera transmise au service compétent ainsi qu’à



8/ Il y a un grillage entre la résidence Bella Vista et le Vazzio qui est souvent détérioré.

L'espace où se trouve le petit château d'eau sert de lieu de fête générant des nuisances diverses (détritus, bruits…). Qu’est-il prévu pour remédier à cette situation ?

Les parcelles contiguës sont privées, nous informons donc les propriétaires afin qu’ils procèdent à la réparation du grillage. Nous informons également la Direction Départementale de la Sécurité Publique pour ce qui concerne les nuisances évoquées.



9/ Il y a une réelle absence de cheminement piéton depuis l'arrêt de train de Cavone, sur la route du Vazzio. Quelles solutions pourriez-vous apporter ?

La RD503, « Ancienne Route de Sartène », est située hors agglomération et se trouve, elle aussi, à la charge de la Collectivité de Corse. Une procédure d’information a été lancée.



10/Les bacs à ordures ménagères sont utilisés par tous, notamment par plusieurs professionnels. Ce qui engendre la présence de sangliers dans ce secteur. Quelle piste envisagez-vous afin de régler ce problème ?

La Direction de l’Environnement de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien, en charge de la collecte des déchets, rencontrera très prochainement les professionnels dans le cadre du déploiement de la Redevance Spéciale Incitative (RSI) afin de trouver une solution collective à ce problème.



11/ Les habitants de la résidence Genovese rencontrent des problèmes avec la gestion des encombrants. Est-il possible de procéder à l’installation de poubelles enterrées ?

Pour le ramassage des encombrants, vous pouvez prendre rendez-vous auprès de « CAPA INFO DÉCHETS » au 0800 42 42 40, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

Concernant l’installation de poubelles enterrées, la Direction de l’Environnement de la CAPA va procéder à une évaluation des possibilités techniques afin de fournir une réponse dès que possible.



12/ La rue de la Citerne manque d’aménagements de voirie et notamment de trottoirs. Qu’est-il prévu dans ce domaine ?

Une étude globale de réaménagement de la rue est en cours.



13/ Les ronds-points de la route du Vazzio nécessitent un entretien et un travail de plantations de manière plus qualitatives, qu’est-il prévu ? Est-il aussi envisageable de prévoir le débroussaillage des voiries et l’amélioration de l’état des bords de chaussée en raison du risque d'accident. Par ailleurs, un ruissellement en provenance de la voirie supérieure mérite d’être signalé.

Une visite sur site sera organisée avec les Directions de l’Environnement et du Patrimoine Viaire de la Ville pour une analyse technique globale de la situation.



14/ Qu’est-il prévu pour l’entretien et le dimensionnement du canal situé entre les établissements « Picchetti & Fils » et la rue de la Citerne en prévention des risques d’inondation ?

L’entretien de ce canal est effectué de manière régulière, trois fois par an, par la Direction de l’Environnement, du Végétal et du Littoral de la Ville.

Concernant le redimensionnement du canal, celui-ci est cadré de façon réglementaire, sous l’égide de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL), et doit être réalisé dans le respect de la biodiversité.



15/Des arbres dangereux sont signalés sur la parcelle OA n°1300, appartenant à la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Corse, qui est ouverte à la circulation. Un débroussaillement légal et un élagage serait-il envisageable ? Par ailleurs, des nids de poule sont présents le long de la rue de la Vigne…

La Direction de l’Environnement, du Végétal et du Littoral de la Ville va engager les démarches administratives correspondantes auprès de la CCI pour l’entretien de cette parcelle, végétaux et chaussée.



La municipalité étudie la possibilité d’ouvrir une maison de quartier. Le projet nécessite au préalable l’acquisition de locaux adaptés à cette activité et aux normes ERP (établissement recevant du public).Cependant, la Ville propose tout au long de l’année diverses offres d’activité culturelles, ludiques et sportives dans les structures telles que :Retrouvez plus d’informations dans notre rubrique : https://www.ajaccio.fr/Actualites-des-Mediatheques_r310.htmlPar ailleurs, le « Bibliobus » sera prochainement mis en place sur le secteur avec deux arrêts, le premier au niveau du city stade de la résidence du Vazzio, le second à proximité de l’arrêt de bus « Vazzio » (plus d’informations à venir sur ajaccio.fr).La Direction des Sports de la Ville propose également une offre d’activités multi-disciplinaires par le biais de l’Ecole Municipale des Sports le mercredi et durant les vacances scolaires.Retrouvez plus d’informations dans notre rubrique dédiée : https://www.ajaccio.fr/Ecole-Municipale-des-Sports-E-M-S_a46.htmlUne concertation va être entreprise avec le Centre Intercommunal d’Action Social (CIAS) afin d’évoquer la possibilité d’établir des permanences ponctuelles d’assistante sociale sur le secteur.Pour tout renseignement concernant les crèches, vous pouvez contacter la Direction de la Petite Enfance de la Ville auPour tout renseignement concernant l’assistance maternelle, vous pouvez contacter le Centre de protection maternelle et infantile d’Ajaccio (PMI) auUne étude d’optimisation des transports publics est en cours, la mise en place d’une navette « Aiaccina » ou des transports à la demande sont envisagés.Un terminus de bus sur le secteur Savanna-Cavone sera prochainement mis en place pour une période expérimentale de 12 mois (pour tout renseignement, veuillez contacter l’Agence commerciale Muvistrada - 75 Cours Napoléon, 20000 AJACCIO - tel : 0 800 00 04 00).Les acteurs institutionnels que sont l’Etat, la Collectivité de Corse et la Ville sont informés de la situation et explorent les possibilités d’aménagements, néanmoins complexes, afin d’y remédier. Par ailleurs, la Direction Départementale de la Sécurité Publique procède régulièrement à des contrôles sur cette portion de la route territoriale n°21.La RD503, « Ancienne Route de Sartène », est située hors agglomération. Elle est par conséquent à la charge de la Collectivité de Corse que nous informerons afin d’envisager des aménagements adaptés et, notamment, la remise en fonction du panneau lumineux "50km/h" actuellement hors d’usage. Nous informons également la Direction Départementale de la Sécurité Publique pour que des opérations de contrôle de vitesse aléatoire soient menées.La route départementale n°503 est gérée par la Collectivité de Corse, l’information sera transmise au service compétent ainsi qu’à la Direction Départementale de la Sécurité Publique pour la programmation de contrôles de vitesse aléatoires.Les parcelles contiguës sont privées, nous informons donc les propriétaires afin qu’ils procèdent à la réparation du grillage. Nous informons également la Direction Départementale de la Sécurité Publique pour ce qui concerne les nuisances évoquées.La RD503, « Ancienne Route de Sartène », est située hors agglomération et se trouve, elle aussi, à la charge de la Collectivité de Corse. Une procédure d’information a été lancée.La Direction de l’Environnement de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien, en charge de la collecte des déchets, rencontrera très prochainement les professionnels dans le cadre du déploiement de la Redevance Spéciale Incitative (RSI) afin de trouver une solution collective à ce problème.Pour le ramassage des encombrants, vous pouvez prendre rendez-vous auprès de « CAPA INFO DÉCHETS » au 0800 42 42 40, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.Concernant l’installation de poubelles enterrées, la Direction de l’Environnement de la CAPA va procéder à une évaluation des possibilités techniques afin de fournir une réponse dès que possible.Une étude globale de réaménagement de la rue est en cours.Une visite sur site sera organisée avec les Directions de l’Environnement et du Patrimoine Viaire de la Ville pour une analyse technique globale de la situation.L’entretien de ce canal est effectué de manière régulière, trois fois par an, par la Direction de l’Environnement, du Végétal et du Littoral de la Ville.Concernant le redimensionnement du canal, celui-ci est cadré de façon réglementaire, sous l’égide de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL), et doit être réalisé dans le respect de la biodiversité.La Direction de l’Environnement, du Végétal et du Littoral de la Ville va engager les démarches administratives correspondantes auprès de la CCI pour l’entretien de cette parcelle, végétaux et chaussée.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer