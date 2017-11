CROIX ROUGE 2A - JNP 2017 - LES OUBLIES DE LA SOCIÉTÉ Quiddi ch'aiutani in i prighjò si facini tistimogni, marti u 21 di nuvembri à 8 ori è mezu à u "bistrot du cours"

Chaque année, se déroulent les Journées Nationales Prison, organisées par les Groupes Concertation Prison (GLCP) répartis dans toute la France.

A Ajaccio, des bénévoles agissant en prison et des représentants des Services pénitentiaires témoigneront des conditions de vie en prison.





A Ajaccio, des bénévoles agissant en prison et des représentants des Services pénitentiaires témoigneront au

Bistrot du Cours - Mardi 21 Novembre 2017, à 20h30, des conditions de vie en prison.

une situation trop souvent méconnue...



Les Membres du GLCP 2A sont :

- ANPV-Aumôneries catholique et Protestante,

- Entraide protestante Corse,

- Visiteurs de Prison,

- Croix rouge française 2A,

- SPIP,

- Maison d’Arrêt d’Ajaccio,

- Secours catholique Corse,

- ANPAAA,

- Rectorat

GLCP - JNP2017 - COMMUNIQUE DE PRESSE.pdf (396.33 Ko)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer