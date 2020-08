COVID-19 : pas d'autres cas parmi les agents des médiathèques Sampiero, Cannes et JDE Suite au dépistage des équipes des médiathèques du Sampiero et des Cannes, aucun cas ne s'est avéré positif au test de la Covid-19.

La désinfection totale des locaux (29 et 30 août) permettra leur réouverture dès la semaine à venir.





Concernant la médiathèque et la MSAP des Jardins de l'Empereur, le dépistage des agents se fera ce samedi 29 août 2020.

Sous réserve des résultats, leur réouverture pourra également s'effectuer la même semaine.





