COVID-19 : fermeture de la piscine Pascal Rossini et service restreint de l’état civil Conformément aux directives nationales relatives à la lutte contre la propagation du COVID-19, et en raison du dépistage d’agents positifs au virus, la Ville d’Ajaccio se voit contrainte de fermer la piscine du gymnase Pascal Rossini pour quelques jours.



Un agent a également été testé positif à la COVID-19 au sein du service de l’État civil. C’est pourquoi, et jusqu’à nouvel ordre, celui-ci assurera une permanence uniquement pour les actes suivants : • les déclarations de naissance, • les déclarations de décès, du lundi au vendredi de 8:30 à 16:30, sauf le mercredi après-midi. Les rendez-vous pour l’enregistrement des PACS sont annulés et il ne sera pas possible de déposer de nouveaux dossiers de mariage. Seuls les cérémonies prévues seront gérées. Le service des cartes d’identité et passeports situé dans l’Hôtel de ville fonctionnera normalement.

