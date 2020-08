COVID-19 : fermeture de l'accueil au public de plusieurs établissements communaux Par via di a COVID-19, parechji lochi cumunali ani da sarrà a so accolta à u publicu



Les médiathèques des Jardins de l'Empereur de Sampiero et des Cannes, ainsi que la Maison France Service des Jardins de l’Empereur sont fermées au public jusqu'à nouvel ordre. En effet, un agent qui intervient dans ces infrastructures, ou dans leur proximité immédiate, a été testé positivement à la Covid-19.

L’ensemble du personnel est placé en quatorzaine et sera testé dans les prochaines heures.



Les équipements doivent être entièrement désinfectés selon les préconisations de l'Agence Régionale de Santé (ARS). La date de réouverture des établissements sera décidée prochainement, en fonction de la disponibilité des agents testés négatifs.



