CORSICA FIGHT NIGHT 1er Gala de Pancrace en Corse au Palatinu Samedi 17 Juin, 20h00 Sporti di cumbattu à U Palatinu, sabbatu u 17 di ghjungnu à partasi di 8 ori di sera

Cet événement est inédit en Région CORSE, il réunira 14 combattants insulaires, et proposera autant de rencontres.

Co organisé par KTP Scola https://www.facebook.com/KTPscola/ et Fit N Fight, (BUSHIDO ACADEMIE AJACCIO) sous l'égide de la FFKMDA(Fédération française de Kick Boxing Muay Thai et disciplines associées)www.ffkmda.fr/fr



En Pancrace, 5 combats amateur, et 6 combats promotionnel , ainsi que 3 combats en Muay Thai vous sont proposés.







Le KTP Scola compte dans ses rangs plusieurs jeunes espoirs nationaux qui représentent la fierté du club et l'avenir . Des jeunes combattants que vous verrez combattre ce soir Pierre Marie MATELLI et Hugo BOIGEOL en sont déjà les garants .



La Bushido Académie Ajaccio est un club fondé en 2012 par Stéphane LECA et Mathieu PAOLI deux enseignants passionnés de MMA et de disciplines associées comme le Pancrace (version du MMA sans les percussions au sol). Ils sont formés par les fondateurs des Bushido Académies en France, les frères SCHIAVO, champions et vétérans des plus grandes organisations mondiales, comme l'UFC.



Ainsi, les membres de cette académie, pratiquant en loisir ou en compétition, bénéficient de connaissances, de techniques et de savoir-faire de très haut niveau qui permet aux combattants de la Bushido Académie de s'illustrer

lors de compétitions nationales et de galas prestigieux, portant ainsi très haut

les couleurs de la Corse.



Lors de cette soirée, trois ajacciens de cette académie, Marc NIVAGGIOLI, GALI Anthony et Julien ALESSANDRINI

vous feront vibrer, en faisant honneur aux valeurs de la Corse.



Tarifs :



Loges 50,00 €

Angle Argent 33,00 €

Angle Bronze 25,00 €

Angle Or 40,00 €

Ring Argent 25,00 €

Ring Bronze 20,00 €

Ring Or 35,00 €

Ring Rubis 48,00 €

Catégorie Argent 23,00 €

Catégorie B 25,00 €

Catégorie C 15,00 €

Catégorie Or 35,00 €

Catégorie Bronze 18,00 €

