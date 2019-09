CORSE ACTIVE POUR L’INITIATIVE «CONCOURS RÉGIONAL DE L’ENTREPRENEURIAT ENGAGÉ » Cuncorsu righjunali da sustena quilli chì si volini impignà criendu una impresa



Organise la 1ère édition - 2019 du

«CONCOURS RÉGIONAL DE L’ENTREPRENEURIAT ENGAGÉ »

Corse Active Pour l’Initiative (CAPI) est un acteur majeur et historique de l’accompagnement et du financement des entrepreneurs corses.



Fort de 15 années d’actions sur le territoire, CAPI souhaite encourager l’entrepreneuriat et valoriser tout particulièrement les créateurs qui s’engagent.



En effet, face aux défis sociaux et environnementaux d’aujourd’hui, chaque entrepreneur peut être un levier de transformation :

Chaque jour, de nouveaux entrepreneurs créent leur entreprise pour produire un impact social ou environnemental positif ;

Chaque jour, de nouveaux entrepreneurs créent leur entreprise pour insuffler du sens et être utiles aux autres et à leur territoire ;

Chaque jour, de nouveaux entrepreneurs décident de ne pas rester hors du système et se lancent ;



Chaque année CAPI propulse près de 300 entreprises qui favorisent la création ou la sauvegarde de près de 1 500 emplois.



L’objectif de ce concours est ainsi de mettre en avant l’entrepreneuriat engagé et saluer les parcours de ces chefs d’entreprise, acteurs essentiels de la Corse de demain, qui agissent à leur manière et contribuent à transformer notre société et à préserver notre environnement.

Catégories

« Je m’engage dans un territoire fragile »

Entreprise créée / reprise en Zone Rurale de Revitalisation (ZRR) ou dans les Quartiers Prioritaires Politique de la Ville (QPV)

Pour ceux qui redynamisent leur territoire !



« Je m’engage pour mon emploi »

Entreprise créée / reprise par un DE, DELD, BMS, précaire de moins de 26 ans, personne en situation de handicap…

Pour ceux qui, en difficulté, ont créé leur propre emploi !



« Je m’engage dans l’agriculture »

Entreprise créée / reprise par un Jeune Agriculteur

Pour nos agriculteurs en herbe !



« Je suis engagé pour une Economie Solidaire »

Entrepreneur de l’Economie Sociale et Solidaire

Pour ceux qui favorisent un développement solidaire de notre économie et de notre territoire !



« Je suis engagé pour transformer la société »

Entreprise du secteur de l’Insertion par l’Activité Economique ou du Handicap

Pour ceux qui favorisent l’inclusion sociale et économique des plus fragiles de notre territoire !

Prix

3 Lauréats par catégorie :

1er prix : 3 000 €

2ème prix : 2 000 €

3ème prix : 1 000 €



Soit 15 prix au total pour un montant de 30 000 €

Critères d’éligibilité

Le concours est ouvert à tous les entrepreneurs de Corse qui ont bénéficié d’un outil de Corse Active Pour l’Initiative entre le 1er Janvier 2016 et le 31 Juillet 2019 (Garantie, Prêt d’honneur, Prêt NACRE, FAA, CAA, Accompagnement DLA, FRIS, Dispositif ACCESS, FAI…).



Ils doivent être considérés comme dirigeants au moment du dépôt de la candidature, de toute structure, quel que soit son statut juridique (Entreprise individuelle au réel ou au micro, EURL, SASU, SAS, SA, SARL, EARL, GAEC, SCOP, SCIC, Association…).

Dates clés

30 septembre 2019 : Lancement du concours et ouverture des candidatures

31 octobre 2019 : Clôture des candidatures

18 novembre 2019 : Jury de pré-sélection

6 décembre 2019 : Jury final et cérémonie de remise des prix

Dossier de candidature et règlement

Téléchargeables sur le site internet de Corse Active Pour l’Initiative :

https://capi.corsica

Par simple demande à contactbastia@capi.corsica:contactbastia@capi.corsica?subject=Demande%20formulaire%20Concours%20Entrepreneur%20Engag%C3%A9%202019 / contactajaccio@capi.corsica:contactajaccio@capi.corsica?subject=Demande%20formulaire%20Concours%20Entrepreneur%20Engag%C3%A9%202019

Concours restreint et ouvert à tous les entrepreneurs de corse entrant dans le cadre de l’article 2 du règlement.

Les candidatures seront reçues du 30/09/2019 au 31/10/2019 minuit à:



Corse Active pour l’Initiative

Maison du Parc Technologique 20600 Bastia

par courrier, en main propre ou par voie électronique à contactbastia@capi.corsica:contactbastia@capi.corsica?subject=Candidature%20Concours%20Entrepreneur%20Engag%C3%A9%202019 .



Seuls les dossiers complets seront étudiés par le jury.

Règlement déposé aux minutes de l’Etude d’Huissiers de Justice :

SCP LECA & MARZOCCHI Sud, Huissiers de Justice

Rond-Point de Mezzana Baleone

20167 SARROLA-CARCOPINO



Règlement disponible gratuitement par téléchargement sur le site de l’Etude d’Huissier

https://www.huissier-corse.com

OU en écrivant à l’adresse de CAPI ci-dessus (prix du timbre au tarif lent remboursable sur demande écrite adressée à CAPI).

Ce Concours bénéficie du soutien financier de:

