CONSULTATION CITOYENNE : Participez à la dénomination des rues d’Ajaccio ! La Ville d’Ajaccio, en partenariat avec La Poste, lance une grande opération de démocratie participative.

Compétence de la Ville, l’adressage postal consiste en l’attribution de noms aux voies ouvertes à la circulation, ainsi qu’à la numérotation de celles-ci. En juillet 2021, la Ville d’Ajaccio, avec le groupe la Poste ont engagé un partenariat visant à améliorer l’adressage du territoire ajaccien.





Cette initiative fait suite un diagnostic de terrain, en collaboration avec les agents de la Ville et de la Poste. Ce dernier a mis en exergue que la commune recense près de 1 550 voies. Parmi elles, 450 voies doivent faire l’objet d’une dénomination nouvelle, au regard des anomalies relevées, comme les problèmes d’homonymie ou d’homophonie, les libellés ne respectant pas les normes en vigueur, la géométrie incohérente de certaines voies et la numérotation parfois erronée ou inexistante. Cette étape indispensable à l’élaboration du nouveau projet d’adressage, va permettre d’améliorer l’existant, aussi bien sur le volet numérotation des voies que sur leur dénomination. AMELIORER LE SERVICE PUBLIC A LA POPULATION À ce titre, la Ville d’Ajaccio a souhaité associer la population, en lançant une grande consultation, afin d’alimenter sa réflexion. Les Ajacciens sont donc invités à se prononcer sur les secteurs concernés, jusqu’au 31 décembre 2022, grâce au module ci-dessous, ou directement à l’accueil de la mairie, sur le registre mis à leur disposition. Au-delà de la volonté d’améliorer le quotidien des Ajacciens, plusieurs enjeux ont conduit la commune à refondre son adressage postal : Renforcer la sécurité des citoyens : avec une identification précise des lieux d’intervention des forces de police et de secours ;

Améliorer l’accessibilité aux différents services comme la livraison de courrier, les interventions des gestionnaires de réseaux ;

Faciliter le raccordement à la fibre des foyers et des entreprises et contribuer à l’attractivité du territoire ;

Optimiser les politiques publiques : recensement, aides sociales etc ... Les avis recueillis seront ensuite étudiés par un comité d’expert, composé à la fois des services compétents de la Ville (direction des patrimoines, service langue et culture corse, direction de l’environnement, du végétal et des espaces naturels, direction de sports, direction de la culture etc ...) et de spécialistes en toponymie, en histoire ajaccienne, en faune et flore… La commission municipale du patrimoine historique et de dénomination des rues et des places, composées de 15 élus de la majorité et de l’opposition, sera chargée de statuer sur les différentes propositions, avant l’envoi d’une délibération en conseil municipal. Les propositions retenues feront l’objet d’une communication dédiée. C’est au terme de ce processus de validation, que les services de la Poste procèderont à la saisie des différentes voies dans la Base d’Adresse Locale (BAN) et que la communication individuelle auprès des habitants et des copropriétés sera engagée.

Les Modalités de la consultation Les citoyens pourront proposer de nouvelles dénominations de voies au regard de différents critères, basés sur les thèmes ci-dessous, et pourra s’accompagner de tous éléments susceptibles d’apprécier la proposition et son caractère singulier. Les thèmes souhaités : -Femmes et hommes politiques (internationaux, nationaux, locaux, ajacciens) ; - Femmes et hommes du monde, la culture, des sciences et du sport (écrivains, peintres, sculpteurs, musiciens, scientifiques, sportifs, architectes,...) ; -Femmes et hommes de la vie associative, de la santé et du monde de l’entreprenariat (sportif, hommes ou femmes impliquées dans la vie associative ou l’action sociale, médecins, chefs d’entreprises, artisans, ...) ; -Femmes et hommes célèbres, ayant menés une action remarquable dans l’histoire ou le développement de la commune (philanthropes, mécènes, propriétaires fonciers ayant concédés des emprises pour la réalisation d’infrastructures ou le développement urbain,…) -Toponymie et géographie ; -Faune et flore ; -Patrimoine Napoléonien ; -Anciens combattants ; NB : il est d’usage de ne pas dénommer de lieux publics du vivant des personnes concernées. Les secteurs concernés : - La route d’Alata ; - La Rocade ; - Le Vazzio ; - Le secteurs Cannes/Salines/Saint Jean ; - Les Hauts d’Ajaccio ; - Capo di Feno ; - Le centre-ville ; - Mezzavia ; - les Sanguinaires.



POUR PARTICIPER CLIQUEZ ICI

