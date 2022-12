COMMUNIQUÉ : Série d'incendies à Ajaccio, Corte et Ghisonaccia







Le Conseil municipal de la Ville d’Ajaccio exprime sa totale solidarité envers M. Jean-André Miniconi, sa famille, ainsi que son personnel et toutes les personnes touchées par cet attentat.



Il en est de même pour les proches du président du Conseil exécutif de Corse, M. Gilles Simeoni, dont la famille est victime du même mode opératoire.



Il appartiendra à l’enquête de préciser les circonstances exactes de ces incendies et de tout mettre en œuvre pour que les auteurs soient rapidement interpellés, afin d’être traduits en justice.



Ces derniers jours, plusieurs incendies criminels ont ciblé des établissements et entreprises en Corse. L'un d'entre eux a visé la concession automobile appartenant au conseiller municipal d'Ajaccio, M. Jean-André Miniconi.

