COMITE DE PILOTAGE ET WORKSHOP DU PROJET CIEVP DES 9 ET 10 NOVEMBRE 2017 A ALGHERO Riunioni di u gruppu di travagliu annant'à u prughjettu CIEVP

Une journée riche en idées et propositions concrètes sur le tourisme, la dynamisation des centres-villes et la coopération



Le projet CIEVP – Compétitivité et Innovation des Entreprises des Villes Portuaires- poursuit son objectif de dynamiser le commerce de centre-ville. La Ville d’Ajaccio, chef de file du projet CIEVP, a organisé – en collaboration avec la Commune d’Alghero- le 9 novembre dernier, le 3e comité de pilotage de ce projet à Alghero et participé à l’évènement « Alghero en Europe ».

L’ordre du jour de ce comité de pilotage était riche en interventions des différents partenaires. L’état d’avancement du projet a été établi. L’étude socio-économique portant sur la redynamisation commerciale des centres-villes des Communes partenaires du projet, est en cours de finalisation par l’Université de Corse, sur la base de l’exploitation des questionnaires soumis aux usagers des centres-villes d’Ajaccio, Alghero, Gênes, Antibes et Portoferraio, au cours de la période estivale 2017. Le rendu de cette étude devrait ainsi être disponible d’ici à la fin du mois de janvier 2018. Sur cette base, les plans d’actions pour la dynamisation des centres – villes des Communes impliquées dans le projet, seront définis durant le premier semestre 2018.



Par ailleurs, des échanges portant sur la mise en œuvre des actions pilotes de chaque partenaire ont eu lieu. Ainsi, la Commune d’Alghero a pu présenter ses travaux initiés pour la définition et la mise en place de l’itinéraire commercial développé sur son territoire, dans le cadre du projet CIEVP : un itinéraire touristique œno-gastronomique intitulé « Excellences du territoire : Alghero, Ville de la bonne cuisine ». Cet itinéraire construit notamment en étroite collaboration avec divers sociaux-professionnels situés dans le centre-ville d’Alghero et gage d’un tourisme de qualité – a pour vocation de faire découvrir les produits locaux issus de filières courtes, au travers de recettes typiques et de vins de la région d’Alghero, à déguster dans le cadre du parcours proposé.



La Ville d’Ajaccio a également fait part de l’avancement de ses réflexions à l’égard de des itinéraires commerciaux qu’elle souhaiterait voir développer sur son territoire et des travaux qu’elle a pu initier dans ce cadre. Elle a ainsi annoncé avoir débuté le développement du volet numérique de son action pilote, puisqu’une consultation pour l’acquisition de bornes digitales a été lancée et sera attribuée avant la fin de l’année 2017. Ces bornes – positionnées à proximité directe des zones portuaires - permettront la valorisation des itinéraires commerciaux en cours de définition.



L’ensemble du partenariat – fortement impliqué- a pu constater que l’avancement du projet CIEVP est extrêmement positif et que son impact sur la dynamisation des commerces de centres-villes de la zone de coopération transfrontalière sera – à l’issue du projet- sans nul doute important pour les villes partenaires.



Suite à ce Comité de pilotage, l’évènement « Alghero en Europe » -dans la première partie de cet évènement de dimension européenne, a été l’occasion -pour Mme Nicole Ottavy, Adjointe au Maire d’Ajaccio et Madame Ornella Piras, Adjointe au Maire de la Commune d’Alghero - de rappeler ensemble, les forts enjeux et le grand intérêt de la coopération initiée par le partenariat transfrontalier du projet CIEVP.



Ainsi, le partenariat transfrontalier a été conduit à valoriser le projet CIEVP auprès d’un large public, très intéressé par les démarches engagées et les travaux en cours. Les témoignages des restaurateurs impliqués dans l’itinéraire « Excellences du territoire : Alghero, Ville de la bonne cuisine» et des entreprises du Parc de Porto Conte, ont permis de mesurer l’importance de projets axés sur la valorisation de produits de « qualité élevée » pour la dynamisation des centres-villes.



La richesse des débats et des interventions qui ont eu lieu apportent la confirmation au partenariat transfrontalier, qu’il dispose - avec le projet CIEVP initié et porté par la Ville d’Ajaccio - d’un formidable outil de mise en valeur des atouts du territoire de coopération au service de la dynamisation commerciale de centre-ville.



