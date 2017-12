CHALLENGE ANNUEL DE HANDBALL DE LA MAISON DE QUARTIER DES CANNES Turnellu di handball à a scola Pasquali Paoli, marcuri u 13 di dicembri

Le handball s'installe aux Cannes



Pour la cinquième année consécutive, l’équipe d’animation de la Maison de Quartier des Cannes a organisé le tournoi annuel de hand-ball le mercredi 13 décembre au sein du groupe scolaire Pasquale Paoli.



L’ensemble des enfants et leurs parents ont participé à cet après-midi sportive où compétition rimait avec passion ; un moment de compétition et avant tout de partage pour les 60 participants qui attendent chaque année cet évènement convivial.



Les « handballeurs et handballeuses » en herbe, se sont ensuite réunis autour d’une grande collation réalisée par les mamans et l’équipe de la Maison de Quartier.



La remise des trophées se déroulera à l’occasion de l’arbre de Noël du jeudi 21 décembre à la Maison de Quartier des Cannes.

