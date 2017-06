CEREMONIE DE REMISE DU LABEL «GRAND SITE DE FRANCE» Les Îles Sanguinaires et la pointe de la Parata constituent pour la Ville d’Ajaccio et le Conseil Départemental de la Corse-du-Sud, un joyau paysager et écologique inestimable.

De tout temps, et par tous les temps, les Ajacciens viennent en nombre se promener à la Parata pour y admirer, ces îles aux couleurs magnifiques.

Déjà pourvue d’un patrimoine historique exceptionnel, la Ville d’Ajaccio est fière de proposer au visiteur

" les Sanguinaires " qu’il découvre, depuis la presqu’île de la Parata.



-Une date clé, le 22 Mars 2017- L'attribution du Label Grand Site de France au Syndicat Mixte du Grand Site des Îles Sanguinaires et de la pointe de la Parata.

Par décision de la Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, le label Grand Site de France a été attribuée au vu des actions conduites par le gestionnaire du Grand Site qui sont de nature à assurer la préservation paysagère et la gestion du site suivant les principes du développement durable. De plus, des garanties ont été données par le Syndicat mixte du Grand Site Îles Sanguinaires et de la pointe de la Parata quant à la mise en oeuvre du projet de préservation, de gestion et de mise en valeur du site avec l’ensemble des partenaires.



La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages (CSSPP), réunie le 9 Mars à Paris avait examiné la demande de labellisation « Grand site de France » déposée par le Syndicat mixte du Grand site des Iles Sanguinaires et de la pointe de la Parata à AJACCIO (Corse-du-Sud). Comme le Conseil des Sites de la Corse , réuni un mois plus tôt, c’est à l’unanimité que l’avis favorable a été rendu.

Que signifie ce Label Pour garantir l’excellence de la gestion, de la préservation et de la mise en valeur des sites, l’Etat a mis en place le label Grand Site de France dont le logo et le règlement sont déposés depuis 2002 à l'INPI.



Ce label, très exigeant, est géré par le Ministère en charge de l’Environnement. Le label Grand Site de France reconnaît à la fois la grande valeur patrimoniale du site, la qualité de son entretien et l’intérêt du projet de préservation, de gestion et de mise en valeur proposé pour l’avenir.



Il est attribué pour une durée de six ans renouvelable par le Ministre après avis de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysage (CSPP) et du Réseau des Grands Sites de France. Il peut être retiré à tout moment en cas de manquement aux engagements de protection, de mise en valeur, de développement économique local et de respect du visiteur.



En 2010, le label Grand Site de France est entré dans le code de l’environnement (art. L341-15-1).

Le Réseau rassemble des sites détenteurs du label et d’autres qui se font pour objectif de l’obtenir. En adhérant au Réseau, chaque membre s’engage à tout mettre en oeuvre pour obtenir le label Grand Site de France, reconnaissance d’une gestion conforme aux principes du développement durable.



Retrouvez plus d'informations en consultant le dossier de presse en téléchargement Dossier de presse Label GSF.pdf (2.32 Mo)



Accueil Envoyer à un ami Imprimer