CEREMONIE DE REMISE DES BOUCLIERS DE LA RESILIENCE À 5 ETABLISSEMENTS DE L'ACADEMIE DE CORSE Cinqui stabilimenti sculari corsi sò stati primiati pà a so priparazioni di pettu à i risichi maiò





Le 1er octobre dernier, s’est tenue à la Préfecture de Corse, la cérémonie de remise des Boucliers de la Résilience à 5 établissements scolaires de l’Académie de Corse, en partenariat avec le Rectorat de l’Académie de Corse et l’Institut Français des Formateurs Risques Majeurs et protection de l’Environnement (IFFORME).



Le Bouclier de la Résilience est une distinction valorisant l'état de bonne préparation des établissements d’enseignement face aux risques naturels et technologiques.



La Ville d’Ajaccio, avec la présence de Madame Rose-Marie Ottavy-Sarrola, déléguée aux affaires scolaires, la CAPA les représentants des établissements lauréats, mais également des élus et partenaires de la sécurité des établissements sur le terrain, Service d’Incendie et de Secours, Services en charge des questions de sécurité civile, ont pris part à cet événement qui a permis de mettre à l’honneur le travail réalisé par des scolaires sur le thème des risques naturels et technologiques.



Des témoignages d’actions réalisées dans les établissements scolaires récompensés sont venus compléter cette cérémonie. C’est ainsi que pour exemple, il a été fait mention de la création d’une super héroïne risques majeurs à l’école Victor Hugo d’Ajaccio.

Les classes des cadets de la sécurité civile ont également été félicitées pour leur investissement dans ce type d’actions.



LES LAUREATS



Ajaccio : Ecole Victor Hugo

Ecole Santarelli



Corte : Collège Pascal Paoli



Bastia : Collège de Montesoro

Collège Saint Joseph





Le Bouclier de La Résilience Distinction valorisant des initiatives de prévention des risques majeurs dans les établissements scolaires







Il identifie ainsi les établissements d'enseignement qui ont su engager une double démarche d'éducation et de prévention. Il est attribué annuellement.



Obtenir ce Bouclier sur une année scolaire doit aussi encourager la progression dans la démarche de résilience des établissements et mobiliser l’attention de la communauté éducative, des parents d’élèves, des collectivités et autres partenaires de l’école.



Soutenue par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, cette initiative est conduite par l’Institut français des formateurs risques majeurs et protection de l’environnement (www.iffo@rme.fr) qui s’appuie en région sur les formateurs du réseau « risques majeurs éducation » et sur les coordonnateurs risques majeurs placés auprès des recteurs.



