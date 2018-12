CAF : APPEL A PROJETS Médiation Familiale 2019 La date limite de retour des dossiers est fixée au lundi 21 janvier 2019



er Président ou le Procureur Général près de la cour d’appel de Bastia, lance un appel à projets pour le financement multi-partenarial pour un service de médiation familiale dans le Département de la Corse du Sud.



Objet :

Conventionner pour une durée de 4 ans à compter de janvier 2019 avec un opérateur dont le statut juridique peut être : une association ;

un regroupement d’associations ;

une collectivité territoriale ;

une caisse d’allocations familiales ;

une société commerciale (dans le cas où le gestionnaire est une société commerciale, il convient de distinguer les activités lucratives et non lucratives, en l’occurrence dissocier comptablement les charges et les produits. Les excédents d’exploitation réalisés dans le cadre de l’activité ne doivent pas être reversés aux actionnaires mais affectés à l’activité). Qui proposera un service de médiation familiale exercé dans un cadre judiciaire ou extra judiciaire et qui répondra aux objectifs suivants :



Les situations suivantes peuvent relever de la médiation familiale :

- Situations de séparation et de divorce ;

- Conflits familiaux autour du maintien des relations intrafamiliales ;

- Conflits liés aux recompositions dans la famille ;

- Conflits familiaux intergénérationnels entre :

✓ Parents et jeunes adultes ;

✓ Parents et adolescents ;

✓ Grands-parents et parents permettant le maintien des liens entre grands-parents et petits enfants (conflits intergénérationnels) ;

✓ Frères et sœurs (fratries) et parents lorsque la perte d’autonomie d’un membre de la famille nécessite une prise de décision : intervention de tiers au domicile, accueil en établissement, mesure de protection, etc. ;

✓ Successions conflictuelles



Modalités :

L’opérateur devra télécharger le dossier de demande sur le site



Correspondant : Service d’Action Sociale

Barbara SORBA-RICCI ou Angelica ALASTA

19 avenue Impératrice Eugénie

BP 415 20306 Ajaccio cedex

Téléphone : 04.95.29.44.62 ou 04.95.29.44.07

E mail : -



La date limite de retour des dossiers est fixée au lundi 21 janvier 2019

