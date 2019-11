C’est cadeau … Gratuité des transports en commun Les bus et navettes maritimes seront gratuits les samedis 30 novembre, 7 et 14 décembre et les dimanches 1er, 8 et 15 décembre.







* offre valable sur toutes les lignes du réseau Muvistrada (hors navette aéroport) et la navette maritime.



Infos : 0 800 000 400 (appel gratuit)

www.mobilite.muvitara.fr Du 21 décembre et au 5 janvier, c’est gratuit tous les jours. Profitez en !

