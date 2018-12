Bulletin Météo Vigilance situation météorologique à surveiller à compter du vendredi 7 décembre 2018 à 21h00 Meteo France chjama à a vigilenza sta sera à partasi da 9 ori di sera

Météo-France a édité un bulletin de vigilance « situation météorologique à surveiller » concernant le département à compter du vendredi 7 décembre 2018 à 21h00 jusqu’au samedi 8 décembre 2018 à 06h00 pour un épisode de vent fort.





En deuxième partie de nuit, des vents forts de Sud-Ouest s'étendent à l'ensemble du relief de l'île (rafales à 140 km/h) et concerneront tout particulièrement la côte orientale de la Corse-du-Sud (rafales à 120 voire 130 km/h).

Ces vents faibliront en fin de nuit de vendredi à samedi.

A noter que cette tempête sera suivie d'un nouvel épisode dimanche 9 décembre 2018 qui s'annonce beaucoup plus fort.



Les activités de pleine nature sont fortement déconseillées.



Pour se tenir informé de l'évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France : composez le 05 67 22 95 00 ou consultez www.meteofrance.com

