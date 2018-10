Bulletin Météo Vigilance Orange Orages et Pluies-Inondations du 15 au 16 octobre 2018 Météo-France a édité un bulletin de vigilance « situation météorologique à surveiller » concernant le département à compter du lundi 15 octobre 2018 à 18h00 jusqu’au 16 octobre 2018 à 18h00 pour le risque météorologique « pluie / inondation ».



Situation météorologique à surveiller :

Un épisode pluvio-orageux se met en place en soirée et dans la nuit de lundi à mardi, essentiellement sur l'Est de la Corse.

Le Sud de l'île est d'abord concerné par des pluies qui remontent de Sardaigne dans la nuit. Cet épisode se réactive dans la journée de mardi sur la façade orientale (du littoral aux contreforts Est de l'île). Les précipitations peuvent revêtir un caractère orageux et donner par accumulation des valeurs significatives.

Sur l’épisode, on peut s'attendre à des cumuls de 30 à 50 mm en moyenne, jusqu'à 70 à 100 mm localement.

Les activités de pleine nature sont fortement déconseillées.



Pour se tenir informé de l’évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France : composez le 05 67 22 95 00

