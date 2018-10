Bulletin Météo Vigilance Orange Orages et Pluies-Inondations du 10 au 11 octobre 2018 Météo-France hà lampatu un avisu di timpurali pà oghji è dumani. Sichiti attenti !

Météo-France a édité un bulletin de vigilance « situation météorologique à surveiller » concernant le département à compter du mercredi 10 octobre 2018 à 12h00 jusqu’au jeudi 11 octobre 2018 à 12h00 pour le risque météorologique « orages et pluie / inondation ».











Situation météorologique à surveiller Ce mercredi matin, de fortes cellules orageuses, parfois organisées en lignes et très peu mobiles sont présentent dans le golfe du Lion. Elles se décalent sur la Corse cet après-midi et un épisode pluvio-orageux se met progressivement en place sur le sud-est voire l'est de l'île.

Les orages s'intensifieront en seconde partie de nuit de mercredi à jeudi et se prolongeront en journée de jeudi. De fortes intensités de pluie, de l'ordre de 30 à 50 mm en quelques heures, et des cumuls de 80 à 100mm sur la plaine orientale, et localement 120 mm sur les contreforts Est de la chaine centrale, particulièrement sur l'Incudine et le Fiumorbo sont attendues.



Les activités de pleine nature sont fortement déconseillées.



Pour se tenir informé de l’évolution des conditions météorologiques auprès de Météo France : composez le 05 67 22 95 00 ou consultez www.meteofrance.com

Conséquences possibles * Violents orages susceptibles de provoquer localement des dégâts importants.

* Des dégâts importants sont localement à craindre sur l'habitat léger et les installations provisoires.

* Des inondations de caves et points bas peuvent se produire très rapidement.

* Quelques départs de feux peuvent être enregistrés en forêt suite à des impacts de foudre non accompagnés de précipitations.

* De fortes précipitations susceptibles d'affecter les activités humaines sont attendues.

* Des inondations sont possibles dans les zones habituellement inondables.

* Des cumuls importants de précipitation sur de courtes durées, peuvent, localement, provoquer des crues inhabituelles de

ruisseaux et fossés.

* Risque de débordement des réseaux d'assainissement.

· Les conditions de circulation routière peuvent être rendues difficiles sur l'ensemble du réseau secondaire et quelques

perturbations peuvent affecter les transports ferroviaires en dehors du

· réseau « grandes lignes ».

* Des coupures d'électricité peuvent se produire.

Conseils de comportement Précipitations/Orange :

* Renseignez-vous avant d'entreprendre vos déplacements et soyez très prudents. Respectez, en particulier, les déviations mises

en place.

* Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée.

* Dans les zones habituellement inondables, mettez en sécurité vos biens susceptibles d'être endommagés et surveillez la montée

des eaux.

* A l'approche d'un orage, prenez les précautions d'usage pour mettre à l'abri les objets sensibles au vent.

* Ne vous abritez pas sous les arbres.

* Evitez les promenades en forêts [et les sorties en montagne].

* Evitez d'utiliser le téléphone et les appareils électriques.

* Signalez sans attendre les départs de feux dont vous pourriez être témoins.

