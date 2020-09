Brigade Verte, mission accomplie et récompensée Pour les féliciter du travail accompli cet été dans le quartier de Saint-Jean, les jeunes gens impliqués au sein de la Brigade Verte ont reçu des bons d'achats pour du matériel informatique et de sport. L'action de nettoiement et d'entretien paysager portée par le centre social Saint-Jean et ses partenaires a été remarquée par les résidents



Après un mois de juillet bien rempli par des opérations de nettoyage et d’aménagements au sein du quartier Saint- Jean, la Brigade Verte mise en place cet été, a été récompensée. Et c'est bien mérité. Le rendez-vous était donné à 8h00, l'objectif consistait à effectuer des petits travaux de nettoiement, d'entretien des espaces verts dont le canal de la Gravona qui traverse les hauteurs du quartier. Une dizaine de jeunes gens âgées de 14 à 17 ans ont participé à cette opération* mise en place par le centre social de Saint-Jean dans une démarche de prévention et de médiation sociale.



Vivre ensemble

Sélectionnés par un jury composé de l’équipe d’animation de la Maison de Quartier et de partenaires de la structure œuvrant dans le secteur de la jeunesse et de la prévention, les adolescents ont démontré un réel intérêt pour leur quartier. Soutenus par les services de la Propreté Urbaine et des Espaces Verts de la Ville, ils ont aussi découvert le travail nécessaire à son entretien. Le dispositif qui a permis de dynamiser le partenariat local a rempli ses objectifs dont : favoriser un rapprochement entre les habitants ; sensibiliser à l’importance du cadre de vie, de l’environnement, de l’écologie et du vivre ensemble ; créer un lien intergénérationnel ; retrouver le goût du travail et de l'effort.





Bons d'achats encourageants



Chaque jeune s’est vu attribuer à l’issue de l’opération : 1 bon d’achat matériel informatique d’une valeur de 150 €

1 bon d’achat matériel de sport d’une valeur de 150 €

* Ce projet a bénéficié du soutien financier du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de la Capa. Après l'effort, le réconfort dit-on, après la mission accomplie, les jeunes et les animateurs se sont retrouvés pour partager un moment convivial lors d'un karting indoor. C’est à cette occasion que les jeunes se sont vu remettre leurs bons d’achats. Bravo à eux !

