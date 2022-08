Boutiques d'artisans, guinguette, expos photos... La Citadelle, coeur battant du centre-ville Depuis 2019, la Ville d'Ajaccio et la SPL Ametarra proposent un programme ambitieux d'activation culturelle des lieux.

Événementiel, artisanat, chemin d'art, flânerie... Si vous n'avez pas encore découvert les trésors cachés de la Citadelle, voici ce qui vous y attend.





La galerie François Desjobert Stéphane et Olivier gèrent et exploitent le fonds de photos de leur père François, des années 60 à nos jours. Ils proposent aussi plusieurs produits dérivés : des coussins, sacs, bouteilles, livres…

Ils proposent des tirages numérotés mais aussi des photos plus accessibles. Tout est créé dans leurs ateliers.

L'atelier-boutique « Beach People »



Lucile et Carla ont fondé leur marque il y a 6 ans. Leurs créations s'inspirent d'un mélange entre la Californie et Ajaccio (Capo di Feno) en reprenant les codes vestimentaires des années 60/70. Vous y trouverez également des bougies faites mains, des sacs.. Le tout fait en Corse et en coton bio ! Un haut lieu de « style » qui met en valeur les plages corses à travers la fabrication et la vente d'objets décoratifs et d'accessoires qui permettent de tisser un lien entre la citadelle et la mer. Elles diffusent aussi les collections d'autres créateurs, animées par l'esprit de partage et d'échanges que l'on retrouve à la Citadelle.

La maison « Serra liège » Fondée en 1850 et spécialisée dans la récolte et le travail du liège. Valère Serra confectionne des créations originales à travers la transformation brute du liège.

Son espace propose également des vidéos pédagogiques sur la récolte et le travail du liège en Corse.

​L'association « Artymed » L'association fondée par Brigitte Istria et Izabela Lannoy a pour vocation de créer un atelier/galerie qui fonctionne dans un esprit solidaire et collaboratif. L’idée est de promouvoir une scène artistique féconde et dynamique, en associant ce lieu de diffusion à un site internet accessible au public, où les œuvres de plusieurs artistes et artisans d’art Corses pourront être exposées à tour de rôle.

La galerie peinture « Archipel » Isabelle Ciesla, Marie Lucie Martin, Brigitte Istria accueillent différents artistes durant leur résidence, en proposant des échanges avec les autres citadelles en Méditerranée. Plus d'informations à venir prochainement.

Un concours photo amateur SPL Ametarra accompagnée de la Ville d’Ajaccio a lancé sa première édition du concours photo amateur de la Citadelle proposé du mercredi 28 avril au mardi 30 mai 2022.

Des expositions photographiques d'artistes confirmés tels que Celine Clanet, Marion Gambin et prochainement Sébastien Arrighi sont déjà présents depuis l'ouverture des lieux.



Trois lauréats ont été sélectionnés :



- Cécile Faggianelli, grande gagnante du concours, exposera à partir du mois d’octobre 2022 une série de photos dans la poudrière.



- Pierre Goyot



Ghinghetta Vostra Sans oublier la guinguette, ouverte tous les jours de 9h à 20h (22h00 les jeudis) qui vous accueille afin de partager un moment de convivialité à l'Ajaccienne ! Des rafraichissements et soirée animées vous sont proposés jusqu'à fin août.





