Bourse au permis 2023 : 20 heures de conduite gratuites pour 24 jeunes Ajacciens !

Pour la 12e année consécutive, la Ville d’Ajaccio et le Centre social municipal Saint-Jean lance la campagne d’inscription de la Bourse au permis. Elle va permettre à 24 jeunes Ajacciens âgés de 17 à 25 ans de bénéficier d’une aide pour financer la préparation au permis de conduire. Les dossiers sont à renvoyer avant le vendredi 16 juin.



« Ta ville t’aide à financer ton permis de conduire » / « Ma ville je l’aide aussi ». C’est autour d’un partenariat « gagnant-gagnant » que la Ville d’Ajaccio via le Centre social municipal Saint-Jean porte depuis 12 ans le projet « Bourse au permis ».

Ce dispositif national issu d’un partenariat entre l’État et les collectivités, ici décliné à l’attention de la jeunesse ajaccienne, propose une aide financière pour obtenir le précieux sésame, vecteur de liberté́, d’insertion sociale et de mobilité́. Le permis de conduire reste, en effet, un atout pour mieux s’insérer professionnellement.



S’investir dans une action d’intérêt général Cette année, il va permettre à 24 jeunes d’Ajaccio et du grand Ajaccio sélectionnés par dossier de candidature d’obtenir la gratuité de 20 heures de conduite obligatoire (nombre d’heures fixées par la loi) dans une auto-école conventionnées. Les frais d’inscription et les cours théoriques restent à la charge du bénéficiaire.

En échange, la collectivité́ demande aux bénéficiaires de rendre un service d’intérêt général en s’investissant en moyenne 30 heures dans un projet social ou humanitaire auprès d’associations partenaires ou choisies par leur soin (Centre Social Saint-Jean, Les Restos du Cœur, Fraternité du partage, Foyer Stella Maris, Association ACLAM, Secours Populaire Français, Centre social des Cannes, Centre social des Salines).

Ce projet soutenu financièrement par la Communauté́ d’agglomération du pays ajaccien (CAPA) via le Conseil intercommunal de sécurité́ et de prévention de la délinquance (CISPD) et la Ville se veut inclusif en permettant à des publics défavoriser de s’investir et de faciliter leur réussite. En effet, l’aspect financier pour l’obtention du permis de conduire est souvent source de blocage.





Un accompagnement complet Après l’aval du conseil municipal, le Centre social municipal Saint-Jean s’engage à verser directement la bourse à l’école de conduite conventionnée.

Il assure aussi, grâce à l’intervention d’un animateur, le suivi entre l’auto-école et le jeune bénéficiaire, ainsi que l’effectivité́ du service rendu.

Cette campagne fera l’objet d’une évaluation de chaque candidat afin de mesurer le taux de réussite de l’opération.



inscription Retrouvez le dossier d'inscription à la Bourse aux permis 2023 en téléchargement.





Dossier inscription 2023.pdf (171.5 Ko)



