Bonne rentrée 2022 ! Les élèves et les enseignants vont faire leur rentrée scolaire en cette fin de semaine. A l’échelle nationale, elle concerne près de 12 millions d’enfants.

A Ajaccio, environ 3 800 élèves reprennent le chemin de l’école ce 2 septembre dans les 33 écoles municipales.





Au-delà des interventions menées tout au long de l’année, de nombreux travaux ont été diligentés par la Direction des Bâtiments de la Ville d’Ajaccio (DGST) dans les établissements scolaires et les crèches cet été pour améliorer les conditions d'accueil pour tous.

Ils ont pour but la préservation du patrimoine commun, la mise aux normes des installations, et l’amélioration des conditions de fonctionnement.



En tant que bâtiment classé établissement recevant du public (ERP), les écoles municipales répondent à des normes plus strictes notamment en matière d’accessibilité et de sécurité.



A Ajaccio, les services de la Ville ont mis à profit la pause estivale pour optimiser les conditions d’accueil des quelques 4 000 petits écoliers qui feront leur rentrée dans les 33 écoles de la Ville. Si l’entretien des écoles, des crèches et des centres de loisirs accueillant les enfants, a lieu tout au long de l’année, il s’accélère durant l’été.



Tour d’horizon des principales interventions pour améliorer les conditions d'accueil des enfants et des personnels avec par exemple un accent mis sur la sécurité et la lutte contre le réchauffement climatique :



La poursuite et la fin de l’installation des alarmes et visiophone à l’école maternelle de Mezzavia, à l’école annexe Grandval Charles Bonafedi, ainsi que pour les crèches de Pietralba, des Haras, Rundinella, de Bodiccione, du Parc Berthault et de Mezzavia.

Un système de vidéosurveillance a été mis en place dans les écoles Andria Fazi et de Saint-Jean.

La climatisation a été installée dans les classes de écoles maternelles du Loretto, de Sampiero, de Bodiccione, du Parc Berthault. Ainsi que pour les ALSH de Saint-Jean et le dortoir de l’école Andria Fazi.

Des travaux de réfection (cloisons et peinture) ont réalisés dans les écoles Saint-Jean 1, 2 et 3, l’école Forcioli Conti et Salines 6.

Des stores ont été installés et remplacés dans l’école des Cannes, l’école primaire de Mezzavia, du Loretto, du Parc Berthault ainsi que dans les crèches de la Souris verte, du Parc Berthault et A Rundinella.

Concernant l’installation de détecteurs de CO2 et de purificateurs d’airs, destinés à prévenir la propagation des maladies, notamment la COVID-19, la Ville a équipé en février 2022, 222 classes et 86 salles polyvalentes (cantines, salles communes, dortoirs ...) pour un coût total de 208 524,8 euros HT.



Sur l’année 2022, plus de 850 000 euros de travaux ont été entrepris dans nos écoles.



2354 enfants inscrits en Cantines Scolaires



Le service de restauration scolaire municipale assure des missions de restauration en temps scolaire et périscolaire aux enfants scolarisés âgés de 3 à 11 ans.

Pour cette rentrée, 1544 enfants scolarisés en école primaire et 810 enfants scolarisés en école maternelle vont bénéficier de ce service.

Avec l’inflation, la guerre en Ukraine et les suites du Covid-19, on assiste à des augmentations tarifaires qui sont parfois très importantes, entre 15 et 40%, par exemple sur le blé, l’huile, volailles, produits à base d’œuf ... Ce qui rend difficile pour les fournisseurs le maintien des prix.

En cohérence avec la circulaire du 1er ministre en date du 30 mars 2022, la Ville travaille actuellement à une mise en place efficiente des recommandations préconisées dans le cadre de la commande publique passée avec les fournisseurs. Mais cela a un impact évident sur les budgets et les marchés en cours. Elle devra se positionner très bientôt sur une répercussion sur les tarifs cantines ou non. Pour cette rentrée scolaire, les tarifs restent inchangés.

Sur le terrain, la Ville essaye de trouver le juste équilibre entre des repas à des prix raisonnables et des repas équilibrés répondant aux besoins nutritionnels des enfants et aux goûts de ces derniers. Pour cela, l’élaboration des menus est effectuée en concertation avec un diététicien et au regard du coût de revient des produits utilisés (avec une attention particulière apportée à la saisonnalité des produits) dans la confection des repas.

Ainsi, les services évitent les produits ayant subi une forte augmentation en les remplaçant par des produits d’une valeur nutritionnelle équivalente.

Les blocages tarifaires des fruits et légumes sont évités car la Ville arrive à faire jouer la concurrence fréquemment entre les fournisseurs.



Enfin, elle travaille avec les équipes de la restauration scolaire et du périscolaire pour répondre au mieux aux besoins des enfants et pour éviter au maximum le gaspillage.

C’est pourquoi « des commissions » ont été mises en place pour que les acteurs de terrains qui contribuent au service du repas échangent sur les besoins des enfants, sur la présentation des plats en fonction des âges, des textures des aliments, les difficultés de confections de certains plats etc ...



Dans le cadre de la loi EGALIM, le service poursuit l’objectif de d’atteindre 20% de produits bio dans la proposition alimentaire et d’augmenter de près de 30% les produits issus de circuit -court ou labellisé.

Tous les menus sont élaborés par un diététicien et un repas végétarien est proposé une fois par mois aux enfants.

En attendant le projet d’une cuisine centrale, la Ville est équipée de trois cuisines de fabrication à st Jean, à Sampiero Primaire et à l’Empereur qui a produit en 2021 près de 2400 repas par en temps scolaire et 340 repas en temps extrascolaire.



Les accueils extra scolaires



Les temps d’accueil périscolaire (accueil du matin de 7h30 à 8h30, pause du midi de 11h30 à 13h30 et accueil du soir de 16h30 à 18h30) sont assurés par 117 agents ATSEM et 102 agents de restauration et d’activités périscolaires.

Pour cette nouvelle année scolaire, le nombre d’élèves inscrits à l’accueil périscolaire du matin est :





En élémentaire :

557 élèves pour l’accueil du matin

671 élèves pour l’accueil du soir.



En maternelle

284 élèves pour l’accueil du matin

367 élèves pour l’accueil du soir





Aides aux fournitures scolaires



Tous les ans, grâce à la Caisse des écoles qui pour vocation de faciliter la fréquentation, l’action éducative de l’école et d’aider les familles en difficulté, un budget de 38 euros par enfant est consacré pour l’achat de fournitures, manuels scolaires, jeux éducatifs, matériels pédagogiques, pour arts visuels et sportifs des enfants scolarisés pour un total de 150 000 euros.

La Ville alimente la Caisse des écoles à hauteur de 200 000 euros par an, avec différentes missions (financements des voyages scolaires, aides aux familles en difficultés …)









