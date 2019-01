Bodiccione, la Ville s'investit A Cità d'Aiacciu s'impegna in u quartieru di Budiccioni

La réunion publique organisée jeudi 24 janvier à l’initiative de la Ville a été l’occasion de présenter aux résidents les actions menées et l'investissement consacré à Bodiccione.



Au fil des ans, les mutations urbaines ont entraîné dans les quartiers de nouvelles configurations sociales et économiques. Pour conserver le lien social entre les habitants et parce que Bodiccione est un quartier à part entière d’Ajaccio, la Ville entreprend depuis des années des initiatives destinées aux différents publics. Aux côtés des associations, la Ville œuvre en effet à la valorisation du cadre de vie et à l’animation du quartier. A l’issue d’un travail de concertation avec le bailleur Logirem et les besoins exprimés par les résidents, près de 22 millions d’euros vont être ainsi investis dans un plan de réhabilitation.

La mise en valeur du quartier

Un programme rénovation de l’ensemble des façades et des appartements est prévue cette année.



Pour dynamiser la solidarité et l’action citoyenne la Ville dispose également de deux jeunes volontaires en Mission de Service civique qui ont investi le secteur après un temps de formation à la Mission Citoyenneté. Leur rôle permet de favoriser le lien interculturel et intergénérationnel sur le secteur par des contacts d’information et de sensibilisation, sur le terrain et au sein du local de l’Association « Familiale et de Loisirs de Bodiccione ». Ils interviennent durant 24 heures hebdomadaires. L’objectif qui leur a été fixé à terme est la mise en place, sous l’égide de la municipalité, d’un « Réseau d’Echanges de Savoirs » que la population appelle de ses vœux.



L’association Familiale et de Loisirs de Bodiccione, association « historique » et emblématique du quartier a longtemps joué un rôle central dans l’animation globale du quartier et l’accueil du jeune public autour d’activités de loisirs hors temps scolaire. Afin de revitaliser le tissu associatif du quartier, la Ville a proposé à d’autres associations actives des conventions de mise à disposition sur les créneaux disponibles dans le local qu’elle met à disposition. Le relais des associations a effectué en amont un recensement des besoins et a provoqué plusieurs réunions de coordination pour arriver, dans un cadre concerté, à une meilleure gestion de cet espace. Ainsi, cinq associations partagent désormais ce local proposant aux habitants un large panel d’activités :

Association familiale et loisirs de Bodiccione

Association instants créatifs

Association Historia Fantasia

Association Le miroir des mondes

Association The Height In Aiacciu Grâce aux actions concertées entre les services municipaux et Logirem, plusieurs actions ont ainsi pu être programmées et s’inscrire sur le long terme. Logirem a ainsi mené une campagne importante d’entretien des espaces verts et d’élagage et une meilleure gestion des espaces réservés aux conteneurs a été soutenue par le service de la Propreté urbaine.Un programme rénovation de l’ensemble des façades et des appartements est prévue cette année.Pour dynamiser la solidarité et l’action citoyenne la Ville dispose également de deux jeunes volontaires en Mission de Service civique qui ont investi le secteur après un temps de formation à la Mission Citoyenneté. Leur rôle permet de favoriser le lien interculturel et intergénérationnel sur le secteur par des contacts d’information et de sensibilisation, sur le terrain et au sein du local de l’Association « Familiale et de Loisirs de Bodiccione ». Ils interviennent durant 24 heures hebdomadaires. L’objectif qui leur a été fixé à terme est la mise en place, sous l’égide de la municipalité, d’un « Réseau d’Echanges de Savoirs » que la population appelle de ses vœux.L’association Familiale et de Loisirs de Bodiccione, association « historique » et emblématique du quartier a longtemps joué un rôle central dans l’animation globale du quartier et l’accueil du jeune public autour d’activités de loisirs hors temps scolaire. Afin de revitaliser le tissu associatif du quartier, la Ville a proposé à d’autres associations actives des conventions de mise à disposition sur les créneaux disponibles dans le local qu’elle met à disposition. Le relais des associations a effectué en amont un recensement des besoins et a provoqué plusieurs réunions de coordination pour arriver, dans un cadre concerté, à une meilleure gestion de cet espace. Ainsi, cinq associations partagent désormais ce local proposant aux habitants un large panel d’activités :

Animations de proximité

Les habitants du quartier ont pu y découvrir un large panel d’activités, celles proposées par les occupants du local mais également : le Laboratoire Régional d’Archéologie (très actif dans ce quartier), Bastringue Danse, le Petit Atelier, Aiacciu Kick Boxing, Historia & Fantasia ou encore le Club des boulistes " A Machja".



Pour répondre aux demandes de la population, des activités hebdomadaires ont été mises en place dès le mois de janvier : cours de zumba et hip hop assurés par l’association Bastringue Danse,

entrainements de kick boxing au CSJC par l’association Ajaccio kick boxing (à proximité du quartier),

Intégration à l’école de pétanque du quartier.

Des actions qui seront rapidement amenée à s’étoffer par : l’installation de cours de violon du Conservatoire de Musique et de Danse Henri Tomasi. La Ville a accompagné l’association Familiale et de Loisirs de Bodiccione dans sa demande de subvention pour l’achat du matériel auprès de la fondation Logirem

intervention de la ludothèque itinérante de l’association Le petit Atelier. Dans une volonté conjointe de lancer une dynamique partenariale, la direction Jeunesse et Vie des Quartiers, le pôle Politique de la Ville et la Mission Citoyenneté ont initié, avec l’appui des deux services civiques, du réseau associatif du quartier et des associations partenaires de la Politique de la Ville, deux journées festives au sein du quartier les 21 juillet 2018 et 22 décembre 2018.Les habitants du quartier ont pu y découvrir un large panel d’activités, celles proposées par les occupants du local mais également : le Laboratoire Régional d’Archéologie (très actif dans ce quartier), Bastringue Danse, le Petit Atelier, Aiacciu Kick Boxing, Historia & Fantasia ou encore le Club des boulistes " A Machja".Pour répondre aux demandes de la population, des activités hebdomadaires ont été mises en place dès le mois de janvier :Des actions qui seront rapidement amenée à s’étoffer par :

Accueil Envoyer à un ami Imprimer