Blue Invest in the Mediterranean 2019 Appel à manifestation d'intérêt à destination des entreprises actives dans les secteurs de l'Economie Bleue en Méditerranée



Jusqu'au 7 décembre prochain les entreprises actives dans ces secteurs peuvent répondre à un appel à manifestation d'intérêt pour effectuer une présentation de leurs projets liés au développement de l'économie bleue lors de l'événement "Blue Invest in the Mediterranean" qui se tiendra à Malte le 24 janvier 2019.

Des investisseurs potentiels seront présents à cet événement. Au lien suivant vous trouverez les informations à propos de l'initiative et le formulaire d'inscription pour répondre à l'appel à manifestation d'intérêt: https://fr.xing-events.com/GPJDOSJ.html.

Accueil Envoyer à un ami Imprimer