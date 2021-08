Bloc de timbres célébrant le Bicentenaire de la mort de Napoléon

Le public aura ainsi la possibilité de découvrir le bloc de timbres émis pour célébrer le bicentenaire et d'autres produits philatéliques dédiés à la gloire de l'Empereur et aux richesses du patrimoine de notre île.



Les visiteurs présents pourront recueillir sur leurs correspondances le cachet événementiel réalisé pour cette occasion et mentionnant la Ville d'Ajaccio.



L'équipe d'Ajaccio Saint-Gabriel, les associations philatéliques « Philapostel Corse » et l'Amicale Ajaccienne de Philatélie, accueilleront le public toute la matinée.