Bien réveillonner, c’est aussi #Bienrentrer ! En 2018, les accidents de la route impliquant de l’alcool ont fait près de 1000 victimes.

Et lors du Réveillon du Nouvel An, 17 personnes sont décédées sur les routes*

* Source : ONISR 2018









Les solutions sont multiples et le mode d’emploi est en ligne sur





C’est pourquoi, les associations Prévention Routière et Attitude Prévention se mobilisent pour encourager la prudence à l’approche des fêtes de fin d’année, avec la campagne #BienRentrer. Aussi, si vous sortez en famille ou entre amis, pensez à vous organiser pour bien rentrer !Les solutions sont multiples et le mode d’emploi est en ligne sur www.bienrentrer.fr

Spot

Accueil Envoyer à un ami Imprimer