Bibliothèque Fesch, appel au mécénat avec la fondation du patrimoine A Cità d'Aiacciu lampa una chjama à i doni pà a bibbiuteca Fesch è cusì intrareti in a storia di stu ghjuvellu aiaccinu

Sur les pas du Cardinal Fesch ou encore de Lucien Bonaparte, agissez pour la transmission du patrimoine et inscrivez votre nom dans l'histoire du pays ajaccien. La Ville d'Ajaccio lance un appel aux dons en partenariat avec la fondation du Patrimoine pour mettre en valeur l'un des joyaux du patrimoine ajaccien : la bibliothèque Fesch. Cette opération est en lien direct avec la mission Bern et le loto du patrimoine, qui a sélectionné la bibliothèque parmi les 18 projets emblématiques. Vous avez le choix entre contribuer à la restauration des ouvrages anciens et très rares ou participer aux travaux de rénovation du bâti de la bibliothèque.





Un patrimoine exceptionnel Pour participer à cette opération d'envergure, vous avez le choix entre contribuer à la restauration des ouvrages anciens et très rares ou participer aux travaux de rénovation du bâti de la bibliothèque. Retrouvez les bons de souscriptions ci-dessous.



LE PROJET DE RESTAURATION DE LA BIBLIOTHEQUE

La bibliothèque patrimoniale nécessite des travaux d’urgence. Ils consistent d’une part à remettre aux normes les installations de traitement d’air et d’électricité, garantissant ainsi une meilleure conservation des livres anciens. Il s’agit d’autre part de rénover la salle patrimoniale (les sols, le mobilier, les boiseries...), ainsi que le hall d’entrée et l’escalier d’honneur. La bibliothèque patrimoniale nécessite des travaux d’urgence. Ils consistent d’une part à remettre aux normes les installations de traitement d’air et d’électricité, garantissant ainsi une meilleure conservation des livres anciens. Il s’agit d’autre part de rénover la salle patrimoniale (les sols, le mobilier, les boiseries...), ainsi que le hall d’entrée et l’escalier d’honneur. LES CONTREPARTIES

Chacune des contreparties inclut les précédentes.

15€ et plus : Nom du donateur sur le site de la bibliothèque 50€ et plus: Invitation aux vernisages pendant un an 100€ et plus : Goodies de la bibliothèque

500€ et plus : Diplôme de donateur

2500€ et plus : Invitation à la soirée d'inauguration de la bibliothèque rénovée

5000€ et plus : Plaque avec nom des grands donateurs sur le mobilier de la bibliothèque

10000€ et plus : Visite privée de la bibliothèque et de ses trésors.

montant des travaux En cours d'estimation objectif de collecte 100 000 euros début des travaux 2020



Nature des travaux



Les travaux de réhabilitation à réaliser sont de deux ordres :



La restauration de la bibliothèque Mise aux normes du système de chauffage, des installations électriques, traitement de l'air et isolation

Création d'un sas d'entrée

Restauration du hall d'accueil, du revêtement du sol, de la corniche

Peinture des plafonds et des murs

Consolidation de la coursive, des garde-corps et escaliers La restauration de 120 ouvrages rares et précieux



LA SAUVEGARDER DU FONDS ANCIEN

Ce projet permettra d'assurer la sauvegarde des richesses patrimoniales de la bibliothèque, tout en améliorant leur mise en valeur auprès du public, chercheurs autant que visiteurs d'un jour.

Le fonds ancien s’est constitué au fil des siècles, grâce à des dons successifs, à commencer par ceux de Lucien Bonaparte et du Cardinal Fesch, jusqu'à aujourd'hui. Actuellement, il compte environ 40 000 ouvrages parmi lesquels des dizaines d'incunables, des centaines de manuscrits du XVe au XIXe siècle, de nombreuses éditions rares et des ouvrages d’éditeurs prestigieux, ainsi que des lettres manuscrites de l'Empereur lui-même et de sa famille.

LE PROJET DE RESTAURATION

Aujourd'hui, la pérennité du fonds ancien est menacée et certaines restaurations deviennent urgentes :

- Descriptions de l'Egypte, ed. originale Impériale

- La Chronique de Nuremberg, incunable de 1493

- Rerum Italicorum Scriptores, Milano 1734, 23 tomes

- Le Cabinet des Fées, Paris 1758-1786, 35 tomes

- Géographie Blauiane, Amsterdam 1662, cuir, 10 tomes

- Géographie Blauiane, Amsterdam 1662, parchemin, 13 tomes

- Theatrum Urbium, Amsterdam 1657, 8 tomes

- Libelli Mathematicis, Amiens 1509-1510, 1 tome



LES CONTREPARTIES

Chacune des contreparties inclut les précédentes

15€ et plus : Nom sur le site de la bibliothèque

50€ et plus : Invitation aux vernissages pendant un an 100€ et plus : Goodies de la bibliothèque

500€ et plus : Diplôme de donateur

1000€ et plus : Invitation au cocktail des grands donateurs 2000€ et plus : Facsimilé du frontispice du livre à restaurer 5000€ et plus : Nom du donateur sur les boîtes de protection des ouvrages

10000€ et plus : Visite privée de la bibliothèque et présentation de ses trésors

montant des travaux 147660 euros objectif de collecte 100000 euros début des travaux 2020 - Fondo Kirker, XVIIIème, 13 tomes- Theatrum Urbium, Amsterdam 1657, 8 tomes- Libelli Mathematicis, Amiens 1509-1510, 1 tomeChacune des contreparties inclut les précédentes15€ et plus : Nom sur le site de la bibliothèque50€ et plus : Invitation aux vernissages pendant un an 100€ et plus : Goodies de la bibliothèque500€ et plus : Diplôme de donateur1000€ et plus : Invitation au cocktail des grands donateurs 2000€ et plus : Facsimilé du frontispice du livre à restaurer 5000€ et plus : Nom du donateur sur les boîtes de protection des ouvrages10000€ et plus : Visite privée de la bibliothèque et présentation de ses trésors

Le site de la fondation du patrimoine :

https://soutenir.fondation-patrimoine.org/projects/bibliotheque-fesch-a-ajaccio-fr



L'histoire de la bibliothèque Fesch

http://www.bibliotheque.ajaccio.fr/Default/patrimoine.aspx



L'article sur la sélection de la bibliothèque dans le cadre de la mission Bern

L a bibliothèque gagne au loto La bibliothèque Fesch est créée à l’initiative de Lucien Bonaparte, alors qu’il est ministre de l’Intérieur de Napoléon. En 1801, il fait expédier à Ajaccio 12 310 ouvrages, provenant essentiellement de confiscations révolutionnaires. La constitution du fonds d’ouvrages a donc précédé la construction de la bibliothèque. La bibliothèque, édifiée sur la volonté de Napoléon III, est inaugurée en 1868. Elle appartient au projet d’Institut d’études voulu par le cardinal Fesch, mais n'a été réalisée qu'après sa mort. Elle a été érigée par les bâtisseurs de la chapelle impériale, qui lui fait face, pour abriter et donner accès à un riche fonds composé de milliers d’ouvrages légués entre autres par le cardinal et par Lucien Bonaparte. Cette collection abrite de précieux et rares ouvrages, qu’il convient également de restaurer. Les travaux d’extension du Palais Fesch furent suivis par l’architecte Jean Cazeneuve en collaboration avec Jérôme Maglioli auquel on doit l’escalier d’honneur qui se trouve dans le hall d’entrée gardé par deux lions.Les travaux de réhabilitation à réaliser sont de deux ordres :Ce projet permettra d'assurer la sauvegarde des richesses patrimoniales de la bibliothèque, tout en améliorant leur mise en valeur auprès du public, chercheurs autant que visiteurs d'un jour.Le fonds ancien s’est constitué au fil des siècles, grâce à des dons successifs, à commencer par ceux de Lucien Bonaparte et du Cardinal Fesch, jusqu'à aujourd'hui. Actuellement, il compte environ 40 000 ouvrages parmi lesquels des dizaines d'incunables, des centaines de manuscrits du XVe au XIXe siècle, de nombreuses éditions rares et des ouvrages d’éditeurs prestigieux, ainsi que des lettres manuscrites de l'Empereur lui-même et de sa famille.Le site de la fondation du patrimoine :L'histoire de la bibliothèque FeschL'article sur la sélection de la bibliothèque dans le cadre de la mission Bern

Bons de souscription

Le mécénat et ses avantages



Les contacts Mission mécénat de la Ville d’Ajaccio

Espace Diamant,

Bd pascal Rossini 20000 Ajaccio

04 95 50 40 80 //

Elisabeth Périé Directrice du réseau des bibliothèques et médiathèques d’Ajaccio

www.ajaccio.fr e.perie@ville-ajaccio.fr // 04 95 51 25 08 Fondation du patrimoine

Délégation Corse

Maison des Associations

Rue du Dr Morucci

20200 Bastia

0495388483 //

www.fondation-patrimoine.org Délégation CorseMaison des AssociationsRue du Dr Morucci20200 Bastia0495388483 // corse@fondation-patrimoine.org Espace Diamant,Bd pascal Rossini 20000 Ajaccio04 95 50 40 80 // mecenat@ville-ajaccio.fr

Accueil Envoyer à un ami Imprimer